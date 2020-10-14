Россия потеряла очки, Украина обыграла Испанию. Итоги 4-го тура Лиги Наций

Закончились все матчи 4-го тура Лиги Наций.
Азербайджан — Кипр 0:0
Латвия — Мальта 0:1
Гол: Борг Стив 90+7
Германия — Швейцария 3:3
Голы: Вернер Тимо 28, Хаверц Кай 55, Гнабри Серж 60 — Гавранович Марио 5, Фройлер Ремо 26, Гавранович Марио 57
Украина — Испания 1:0
Гол: Цыганков Виктор 76
Черногория — Люксембург 1:2
Голы: Иванович Игор 34 — Муратович Эдвин 42, Синани Данел 86
Фарерские острова — Андорра 2:0
Голы: Ольсен Клеминт 19, Ольсен Клеминт 33
Лихтенштейн — Сан-Марино 0:0
Финляндия — Ирландия 1:0
Гол: Йенсен Фредрик 67
Литва — Албания 0:0
Болгария — Уэльс 0:1
Гол: Уильямс Джонатан 85
Греция — Косово 0:0
Молдавия — Словения 0:4
Голы: Ловрич Санди 8, Вучкич Харис 37 (пенальти), Вучкич Харис 42, Вучкич Харис 55 (пенальти)
Беларусь — Казахстан 2:0
Голы: Яблонский Евгений 36, Юзепчух Роман 90+3
Россия — Венгрия 0:0
Италия — Нидерланды 1:1
Голы: Пеллегрини Лоренцо 16 — ван де Бек Донни 25
Польша — Босния и Герцеговина 3:0
Голы: Левандовски Роберт 40, Линетти Кароль 45+1, Левандовски Роберт 52
Англия — Дания 0:1
Гол: Эриксен Кристиан 35 (пенальти)
Исландия — Бельгия 1:2
Голы: Севарссон Биркир 17 — Лукаку Ромелу 9, Лукаку Ромелу 38 (пенальти)
Хорватия — Франция 1:2
Голы: Влашич Никола 64 — Гризманн Антуан 8, Мбаппе Килиан 79
Португалия — Швеция 3:0
Голы: Силва Бернарду 21, Жота Диого 44, Жота Диого 72
Норвегия — Северная Ирландия 1:0
Гол: Даллас Стюарт 68 (автогол)
Румыния — Австрия 0:1
Гол: Шёпф Алессандро 76
Шотландия — Чехия 1:0
Гол: Фрэйзер Райан 6
Словакия — Израиль 2:3
Голы: Гамшик Марек 16, Мак Роберт 38 — Захави Эран 68, Захави Эран 76, Захави Эран 89
Турция — Сербия 2:2
Голы: Чалханоглу Хакан 57, Туфан Озан 76 — Милинкович-Савич Сергей 22, Митрович Александар 49 (пенальти)
Эстония — Армения 1:1
Голы: Саппинен Рауно 14 — Оганесян Камо 8
Северная Македония — Грузия 1:1
Голы: Алиоски Эзган 90+3 (пенальти) — Кварацхелия Хвича 7
Напомним, что в прошлом туре сборная России не смогла обыграть команду Турции.