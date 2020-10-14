ГлавнаяНовости

Россия потеряла очки, Украина обыграла Испанию. Итоги 4-го тура Лиги Наций

14 октября 2020, 23:53

Закончились все матчи 4-го тура Лиги Наций.

Азербайджан — Кипр 0:0

Латвия — Мальта 0:1
Гол: Борг Стив 90+7

Германия — Швейцария 3:3
Голы: Вернер Тимо 28, Хаверц Кай 55, Гнабри Серж 60 — Гавранович Марио 5, Фройлер Ремо 26, Гавранович Марио 57

Украина — Испания 1:0
Гол: Цыганков Виктор 76

Черногория — Люксембург 1:2
Голы: Иванович Игор 34 — Муратович Эдвин 42, Синани Данел 86

Фарерские острова — Андорра 2:0
Голы: Ольсен Клеминт 19, Ольсен Клеминт 33

Лихтенштейн — Сан-Марино 0:0

Финляндия — Ирландия 1:0
Гол: Йенсен Фредрик 67

Литва — Албания 0:0

Болгария — Уэльс 0:1
Гол: Уильямс Джонатан 85

Греция — Косово 0:0

Молдавия — Словения 0:4
Голы: Ловрич Санди 8, Вучкич Харис 37 (пенальти), Вучкич Харис 42, Вучкич Харис 55 (пенальти)

Беларусь — Казахстан 2:0
Голы: Яблонский Евгений 36, Юзепчух Роман 90+3

Россия — Венгрия 0:0

Италия — Нидерланды 1:1
Голы: Пеллегрини Лоренцо 16 — ван де Бек Донни 25

Польша — Босния и Герцеговина 3:0
Голы: Левандовски Роберт 40, Линетти Кароль 45+1, Левандовски Роберт 52

Англия — Дания 0:1
Гол: Эриксен Кристиан 35 (пенальти)

Исландия — Бельгия 1:2
Голы: Севарссон Биркир 17 — Лукаку Ромелу 9, Лукаку Ромелу 38 (пенальти)

Хорватия — Франция 1:2
Голы: Влашич Никола 64 — Гризманн Антуан 8, Мбаппе Килиан 79

Португалия — Швеция 3:0
Голы: Силва Бернарду 21, Жота Диого 44, Жота Диого 72

Норвегия — Северная Ирландия 1:0
Гол: Даллас Стюарт 68 (автогол)

Румыния — Австрия 0:1
Гол: Шёпф Алессандро 76

Шотландия — Чехия 1:0
Гол: Фрэйзер Райан 6

Словакия — Израиль 2:3
Голы: Гамшик Марек 16, Мак Роберт 38 — Захави Эран 68, Захави Эран 76, Захави Эран 89

Турция — Сербия 2:2
Голы: Чалханоглу Хакан 57, Туфан Озан 76 — Милинкович-Савич Сергей 22, Митрович Александар 49 (пенальти)

Эстония — Армения 1:1
Голы: Саппинен Рауно 14 — Оганесян Камо 8

Северная Македония — Грузия 1:1
Голы: Алиоски Эзган 90+3 (пенальти) — Кварацхелия Хвича 7

Напомним, что в прошлом туре сборная России не смогла обыграть команду Турции.

Все новости
Лига Наций 2020/2021  Протоколы  Азербайджан 0:0 Кипр  Латвия 0:1 Мальта  Германия 3:3 Швейцария  Украина 1:0 Испания  Черногория 1:2 Люксембург  Фарерские острова 2:0 Андорра  Лихтенштейн 0:0 Сан-Марино  Финляндия 1:0 Ирландия  Литва 0:0 Албания  Болгария 0:1 Уэльс  Греция 0:0 Косово  Молдавия 0:4 Словения  Беларусь 2:0 Казахстан  Россия 0:0 Венгрия  Италия 1:1 Нидерланды  Польша 3:0 Босния и Герцеговина  Англия 0:1 Дания  Исландия 1:2 Бельгия  Хорватия 1:2 Франция  Португалия 3:0 Швеция  Норвегия 1:0 Северная Ирландия  Румыния 0:1 Австрия  Шотландия 1:0 Чехия  Словакия 2:3 Израиль  Турция 2:2 Сербия  Эстония 1:1 Армения  Северная Македония 1:1 Грузия  Стадион «Рушди Бишута»  Стадион «Даугава»  Стадион «Рейн Энерги»  Стадион «НСК Олимпийский»  Стадион «Под Горицом»  Стадион «Торсвеллур»  Стадион «Райнпарк»  Стадион «Олимпик Стэдиум»  Стадион «ЛФФ Стэдиум»  Стадион «Васил Левски»  Стадион «Олимпийский стадион»  Стадион «Зимбру»  Стадион «Динамо»  Стадион «ВТБ Арена»  Стадион «Мейски»  Стадион «Уэмбли»  Стадион «Лаугардалсвеллур»  Стадион «Максимир»  Стадион «Жозе Алваладе»  Стадион «Уллеваал»  Стадион «Илие Оана»  Стадион «Хэмпден Парк»  Стадион «Антон Малатински»  Стадион «Тюрк Телеком Арена»  Стадион «А. Ле Кок Арена»  Стадион «Национальный стадион Тоше Проески»
Показать все
Источник: soccer.ru
ОфициальноБоснии пришлось включить в заявку на матч Лиги Наций 47-летнего вратаря
15 октября Комментарии7
«Оренбург» прервал безвыигрышную серию. Итоги 15-го тура ФНЛ
13 октября Комментарии5
Молодёжная сборная России вышла на чемпионат Европы–2021
13 октября Комментарии51
Россия упустила победу, Англия обыграла Бельгию. Итоги 3-го тура Лиги Наций
11 октября Комментарии9
«Спартак-2» уступил «Чайке», «Томь» обыграла «Акрон». Итоги 14-го тура ФНЛ
09 октября Комментарии5
Словакия обыграла Ирландию. Итоги полуфиналов стыков к Евро-2020
09 октября Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
spartach091
spartach091
15 октября в 07:37
Соккер стал настолько ленив, что даже трудно отделить матчи датой, все в кучу собрали.
Leha-ha50
Leha-ha50
15 октября в 00:16
С учетом , что ЛН нужна не всем , отсюда и много неожиданных результатов.
95-shishani-95
95-shishani-95
15 октября в 00:00
Много неожиданных результатов!!!
Q-J-G
Q-J-G
14 октября в 23:54
Неудивительно, что Россия потеряла...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100