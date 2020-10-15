Боснии пришлось включить в заявку на матч Лиги Наций 47-летнего вратаря

Сборная Боснии и Герцеговины на выезде проиграла команде Польши в матче 4-го тура Лиги Наций.
В заявку гостей на эту встречу попал 47-летний Горан Брастич, который работает тренером вратарей в сборной. Это пришлось сделать для того, чтобы заполнить официальный протокол на поединок. У третьего голкипера был выявлен коронавирус, поэтому он оказался вне заявки.
Ранее сборная Украины по аналогичной причине внесла в заявку на товарищеский поединок с Францией тренера вратарей Александра Шовковского.
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