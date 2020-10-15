ГлавнаяНовости

Боснии пришлось включить в заявку на матч Лиги Наций 47-летнего вратаря

15 октября 2020, 00:00
ПольшаЛоготип футбольный клуб Польша3 : 0Логотип футбольный клуб Босния и ГерцеговинаБосния и ГерцеговинаМатч завершен

Сборная Боснии и Герцеговины на выезде проиграла команде Польши в матче 4-го тура Лиги Наций.

В заявку гостей на эту встречу попал 47-летний Горан Брастич, который работает тренером вратарей в сборной. Это пришлось сделать для того, чтобы заполнить официальный протокол на поединок. У третьего голкипера был выявлен коронавирус, поэтому он оказался вне заявки.

Ранее сборная Украины по аналогичной причине внесла в заявку на товарищеский поединок с Францией тренера вратарей Александра Шовковского.

Все новости
Россия потеряла очки, Украина обыграла Испанию. Итоги 4-го тура Лиги Наций
14 октября Комментарии4
«Оренбург» прервал безвыигрышную серию. Итоги 15-го тура ФНЛ
13 октября Комментарии5
Молодёжная сборная России вышла на чемпионат Европы–2021
13 октября Комментарии51
Россия упустила победу, Англия обыграла Бельгию. Итоги 3-го тура Лиги Наций
11 октября Комментарии9
«Спартак-2» уступил «Чайке», «Томь» обыграла «Акрон». Итоги 14-го тура ФНЛ
09 октября Комментарии5
Словакия обыграла Ирландию. Итоги полуфиналов стыков к Евро-2020
09 октября Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ОПС
ОПС
15 октября в 05:38
Надо было в стартовый состав ставить. Разгрома бы точно не было.
КЭТиК
КЭТиК
15 октября в 05:03
Может надо было его и поставить?
Q-J-G
Q-J-G
15 октября в 00:16
С этим коронавирусом, можем ещё увидеть, Пеле и Марадону, и не в заявке, а в игре на футбольном поле)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
15 октября в 00:10
Непонятно, как насчёт заявки? Он же не был включён в список.

Сорри, перепутал с заявкой на ЛЧ...
офигенный
офигенный
15 октября в 00:07
офигеть если бы ему пришлось сыграть.
95-shishani-95
95-shishani-95
15 октября в 00:03
Вот традиция пошла)))
мангo
мангo
15 октября в 00:02
самый возрастной игрок
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100