Боснии пришлось включить в заявку на матч Лиги Наций 47-летнего вратаря

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15 октября 2020, 00:00

Сборная Боснии и Герцеговины на выезде проиграла команде Польши в матче 4-го тура Лиги Наций.

В заявку гостей на эту встречу попал 47-летний , который работает тренером вратарей в сборной. Это пришлось сделать для того, чтобы заполнить официальный протокол на поединок. У третьего голкипера был выявлен коронавирус, поэтому он оказался вне заявки.

Ранее сборная Украины по аналогичной причине внесла в заявку на товарищеский поединок с Францией тренера вратарей Александра Шовковского.