Шварц: «Я очень рад, что нам удалось обыграть „Сочи“»

Главный тренер «Динамо» поделился впечатлениями от победы в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (3:1).

Я очень рад, что нам удалось выиграть эту игру. Последние 24 часа мы провели в очень интенсивной работе. В первые 20 минут мы хорошо поддерживали интенсивность, играли в защите. Далее был отрезок игры, когда мы не были настолько хороши в защите. Считаю промежуточную победу после первого тайма — заслуженной. Во втором тайме мы защищались в более низком блоке и старались организовывать фазы и переходы от обороны к атаке быстрее. При счёте 3:1 игра была за нами. Очень хорошо, что мы сыграли с высокой интенсивностью и забили голы.

Я бы хотел выразить большой комплимент команде за игру, которую она показала. Также выражаю благодарность своему тренерскому штабу.