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Шварц: «Я очень рад, что нам удалось обыграть „Сочи“»

сегодня, 17:15
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился впечатлениями от победы в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (3:1).

Я очень рад, что нам удалось выиграть эту игру. Последние 24 часа мы провели в очень интенсивной работе. В первые 20 минут мы хорошо поддерживали интенсивность, играли в защите. Далее был отрезок игры, когда мы не были настолько хороши в защите. Считаю промежуточную победу после первого тайма — заслуженной. Во втором тайме мы защищались в более низком блоке и старались организовывать фазы и переходы от обороны к атаке быстрее. При счёте 3:1 игра была за нами. Очень хорошо, что мы сыграли с высокой интенсивностью и забили голы.

Я бы хотел выразить большой комплимент команде за игру, которую она показала. Также выражаю благодарность своему тренерскому штабу.

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Все комментарии
Аксинья
Аксинья
сегодня в 18:07
Вся сила сочинцев в предвзятом судействе, а так списанный неликвид из Зенита...
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 17:58
хорошо. жаль что только сочи не в сильнейшем составе был))
Леон Бугаев
Леон Бугаев
сегодня в 17:32
Обыграли заведомо сильного соперника.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 17:32
Иногда побеждают более сильного.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 17:22
1я игра,1я победа! Так держать!
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 17:19
Повезло на старте
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