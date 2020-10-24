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Вендел: «Надеюсь, на „Газпром Арене“ меня будут ждать большие победы»

сегодня, 20:27
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 2Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Полузащитник «Зенита» Вендел прокомментировал поражение своей команды в матче 12-го тура РПЛ с «Рубином» (1:2).

Я счастлив первому выходу в стартовом составе «Зенита» и одновременно очень грустно потерпеть в такой день поражение. Но надо продолжать работать и сфокусироваться на матче в Дортмунде.

Мы очень хотели победить — к сожалению, нам это не удалось. Теперь необходимо как следует подготовиться к следующей игре, которая очень важна для нас.

Мне с самого начала очень понравилось на «Газпром Арене». Отличная поддержка фанатов, красивая арена. Надеюсь, здесь меня будут ждать большие победы!

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 21:12
Пока всё плохо.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 21:12
За победу надо бороться.
beefs
beefs
сегодня в 20:56
конечно будут победы...
Qatar Airways
Qatar Airways
сегодня в 20:48
Конечно, тебя будут ждать победы. Вопрос лишь чьи.
- Мы проиграли, мы проиграли...
- Что ты ноешь, больше оптимизма!
- Они выиграли, они выиграли...
alex074
alex074
сегодня в 20:46
Только если во сне...
RomzesRZN
RomzesRZN
сегодня в 20:38
Если из зенита уйдёшь, то может быть) вон те же цска сникерсов любят)
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 20:37
надо было в рубин идти)))
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 20:28
мечты юноши
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