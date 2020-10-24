Вендел: «Надеюсь, на „Газпром Арене“ меня будут ждать большие победы»

Полузащитник «Зенита» Вендел прокомментировал поражение своей команды в матче 12-го тура РПЛ с «Рубином» (1:2).
Я счастлив первому выходу в стартовом составе «Зенита» и одновременно очень грустно потерпеть в такой день поражение. Но надо продолжать работать и сфокусироваться на матче в Дортмунде.
Мы очень хотели победить — к сожалению, нам это не удалось. Теперь необходимо как следует подготовиться к следующей игре, которая очень важна для нас.
Мне с самого начала очень понравилось на «Газпром Арене». Отличная поддержка фанатов, красивая арена. Надеюсь, здесь меня будут ждать большие победы!
- Мы проиграли, мы проиграли...
- Что ты ноешь, больше оптимизма!
- Они выиграли, они выиграли...
- Мы проиграли, мы проиграли...
- Что ты ноешь, больше оптимизма!
- Они выиграли, они выиграли...