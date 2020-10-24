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Слуцкий: «Победа над „Зенитом“ закономерная. Только три штанги чего стоят»

сегодня, 18:53
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 2Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился впечатлениями от победы над «Зенитом» (2:1) в матче 12-го тура РПЛ и попытался объяснить, почему «Рубин» в этом сезоне лучше играет на полях соперников.

Это стечение обстоятельств. Дома у нас тоже были суперкачественные матчи.

Почему в раздевалке мокро? Меня облили водой. Я привык, что меня шампанским обливают. Но для начала и вода подойдет.

Большая игра с действующим чемпионом и лидером нынешнего сезона. Мы сыграли со всеми ведущими командами, кроме «Зенита». Потерпели много досадных поражений в матчах против «Локомотива», «Спартака» и «Краснодара». Для нашей молодой команды было важно добиться положительного результата. Судя по количеству голевых моментов, наша победа была закономерной. Только три штанги чего стоят. Да, было тяжело, приходилось обороняться, но по-другому никак. В целом наш план сработал, и мы заслуженно победили.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 19:35
Лёня молодец,раскачал лазурных!
Юрниекс1
Юрниекс1
сегодня в 19:33
Да это все видели..хотя лично я,до последней минуты думал что судейка что то выдумает..Неожидано.Не победа,а судейство..
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 19:32
И Краснодар и Локо бы одолели если бы не Вилковщина
Брулин
Брулин
сегодня в 19:14
Слуцкий эффективно работает в Рубине. Игроки знают свой маневр и глаза горят.
112910415
112910415
сегодня в 19:13
крутой тренер
mihaluch
mihaluch
сегодня в 19:12
Пришёл праздник и на улицу Рубина.
УзБаГоЕнЫй МаСтЕр
УзБаГоЕнЫй МаСтЕр
сегодня в 19:04
Лёня молодец, нефиг ему ехать в Европу, в расии он на своём месте!
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 19:03
Браво, Л.Слуцкий.
drug01
drug01
сегодня в 19:02
Так продолжать играть Лёня!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 19:01
Рубин победил вполне заслуженно . Моментов чтобы увеличить счет у них было больше . Игровое и территориальное преимущество - это еще не есть залог успеха , Брюгге и Рубин это доказали . Так что теперь кресло не под Слуцким , а под Семаком шатается, причем само по себе. Рубину часто не везло , но когда то это полоса невезения должна была закончиться. Может она и закончилась???
Рубин с заслуженной победой.
Всем здоровья.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 19:01
рад за рубин))умыли культурных))))
d_fincher
d_fincher
сегодня в 18:58
Это бесчеловечно - заставлять Зенит играть честно.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 18:57
При нормальном судействе, не в духе Вилкова, таких приятных моментов было бы гораздо больше.
Женя Алимаскин
Женя Алимаскин
сегодня в 18:57
Не че зенит в следующем туре с судьями поработает
oFANATo
oFANATo
сегодня в 18:55
Браво Леонид Викторович!
С победой!
Big krendel
Big krendel
сегодня в 18:54
Леню можно поздравить. Заслуженная победа
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