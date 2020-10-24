Слуцкий: «Победа над „Зенитом“ закономерная. Только три штанги чего стоят»

Главный тренер «Рубина» поделился впечатлениями от победы над «Зенитом» (2:1) в матче 12-го тура РПЛ и попытался объяснить, почему «Рубин» в этом сезоне лучше играет на полях соперников.

Это стечение обстоятельств. Дома у нас тоже были суперкачественные матчи.

Почему в раздевалке мокро? Меня облили водой. Я привык, что меня шампанским обливают. Но для начала и вода подойдет.

Большая игра с действующим чемпионом и лидером нынешнего сезона. Мы сыграли со всеми ведущими командами, кроме «Зенита». Потерпели много досадных поражений в матчах против «Локомотива», «Спартака» и «Краснодара». Для нашей молодой команды было важно добиться положительного результата. Судя по количеству голевых моментов, наша победа была закономерной. Только три штанги чего стоят. Да, было тяжело, приходилось обороняться, но по-другому никак. В целом наш план сработал, и мы заслуженно победили.