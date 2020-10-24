Комличенко: «Важная победа. Нам надо набирать очки и подниматься в таблице»

Нападающий «Динамо» поделился впечатлениями от победы в матче 12-го тура РПЛ с «Сочи» (3:1). Николай принял участие в двух голах московской команды.

Важная победа, нам надо набирать очки и подниматься в турнирной таблице. Считаю, мы играли с преимуществом, особенного во втором тайме, и по делу победили. Голевые эпизоды с моим участием? Действовал в этих моментах, как и должен играть центральный нападающий в таких ситуациях. В первом случае принял мяч спиной к воротам, увидел набегающего партнёра и сделал скидку. Во втором эпизоде надо отметить хорошую передачу на ход в свободную зону. Рядом было два защитника, решил взять игру на себя и лезть на ворота. Из борьбы мяч отскочил на Фомина, который хорошо пробил в угол.

Естественно, нам есть над чем работать, но в целом, думаю, можем занести себе этот матч в актив. Благодарны болельщикам за поддержку на стадионе и вообще всем, кто переживал за нас сегодня.