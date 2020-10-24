ГлавнаяНовости

Комличенко: «Важная победа. Нам надо набирать очки и подниматься в таблице»

сегодня, 17:36
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Нападающий «Динамо» Николай Комличенко поделился впечатлениями от победы в матче 12-го тура РПЛ с «Сочи» (3:1). Николай принял участие в двух голах московской команды.

Важная победа, нам надо набирать очки и подниматься в турнирной таблице. Считаю, мы играли с преимуществом, особенного во втором тайме, и по делу победили. Голевые эпизоды с моим участием? Действовал в этих моментах, как и должен играть центральный нападающий в таких ситуациях. В первом случае принял мяч спиной к воротам, увидел набегающего партнёра и сделал скидку. Во втором эпизоде надо отметить хорошую передачу на ход в свободную зону. Рядом было два защитника, решил взять игру на себя и лезть на ворота. Из борьбы мяч отскочил на Фомина, который хорошо пробил в угол.

Естественно, нам есть над чем работать, но в целом, думаю, можем занести себе этот матч в актив. Благодарны болельщикам за поддержку на стадионе и вообще всем, кто переживал за нас сегодня.

Все новости
Федотов: «Хорошая борьба, много хороших комбинаций»
Сегодня, 16:34 Комментарии4
Орещук: «„Зенит“ при поражении ищет крайнего»
Сегодня, 15:05 Комментарии15
Пейчинович: «Миранчуку советую уехать, а в Россию всегда легко вернуться»
Сегодня, 14:25 Комментарии10
Агент — о трансферах «Спартака»: «То, что хотел Тедеско, клуб выполнил»
Сегодня, 14:14 Комментарии6
Агент Еремин: «Самое главное усиление „Спартака“ — это Шамиль Газизов»
Сегодня, 14:04 Комментарии1
Министр спорта РФ: «Я не эксперт в области футбола»
Сегодня, 13:40 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 18:11
Внёс свою лепту в победу.
drug01
drug01
сегодня в 17:56
Важные очки!!!!
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 17:54
заслужили и получили))
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 17:44
Победы всегда важные...
mangox23
mangox23
сегодня в 17:37
молодцы однако
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100