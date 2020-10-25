Рахимов: «Сыграли глупо, позволив „Ахмату“ забить два мяча в меньшинстве»

Главный тренер «Уфы» поделился мыслями после матча 12-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:3).

Мы очень плохо распорядились тем преимуществом, которое получили. Ожидали и говорили, что соперник перейдёт на длинные передачи. Но неважно на это среагировали. Я считаю, что мы глупо сыграли в этой ситуации, позволив «Ахмату» забить два мяча в меньшинстве.

Это наши проблемы. Надо их решать. Как? Нужно улучшать качество игроков. Чтобы реализовывать такое преимущество, нужно иметь техническую оснащённость.