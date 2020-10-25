ГлавнаяНовости

Рахимов: «Сыграли глупо, позволив „Ахмату“ забить два мяча в меньшинстве»

вчера, 23:17
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)3 : 1Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов поделился мыслями после матча 12-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:3).

Мы очень плохо распорядились тем преимуществом, которое получили. Ожидали и говорили, что соперник перейдёт на длинные передачи. Но неважно на это среагировали. Я считаю, что мы глупо сыграли в этой ситуации, позволив «Ахмату» забить два мяча в меньшинстве.

Это наши проблемы. Надо их решать. Как? Нужно улучшать качество игроков. Чтобы реализовывать такое преимущество, нужно иметь техническую оснащённость.

Все новости
Талалаев: «В перерыве жёстко попросил нападающих „Ахмата“ „занести“ мяч»
Вчера, 22:29 Комментарии3
Черевченко: «Мирзов лучший? Для меня на поле была единая команда»
Вчера, 20:12 Комментарии9
Карпин: «До красной карточки игра „Ростова“ с „Химками“ меня устраивала»
Вчера, 19:32 Комментарии36
Тренер «Тамбова»: «Мы довольны результатом игры с „Уралом“»
Вчера, 17:15 Комментарии6
Медведев: «Мы доверяем Семаку и тренерскому штабу»
Вчера, 16:04 Комментарии81
«Народ в Питере просто убит». «Зенит» проиграл домашний матч РПЛ впервые за два года и отдал лидерство «Спартаку»
Вчера, 12:30Александр Чистяков в блоге Забыли спроситьКомментарии41
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 00:18
Игроков техничных не хватает у Уфы.
12serg12
12serg12
сегодня в 00:10
Спартак убил Уфу.
Беспределов
Беспределов
вчера в 23:54
Допустили полный беспредел
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:42
Уфа выглядит очень бледно, да играть то по сути некому. Сначала Газизов торганул игроками и нырнул в Спартак, потом его родственник сбагрил востребованных в других клубах игроков и теперь клуб остался у разбитого корыта , а денюшки пошли в семью . Так что купить достойных игроков не купили , от того и посыпалась УФА . А ведь еще недавно была грозой авторитетов. Жаль.
Всем здоровья.
drug01
drug01
вчера в 23:33
Надо учесть все ошибки...
STVA 1
STVA 1
вчера в 23:20
Глупее некуда
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100