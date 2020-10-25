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Евсеев — об Эль Класико: «Пенальти стал решающим эпизодом матча»

сегодня, 21:23
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона1 : 3Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился впечатлениями от матча «Барселона» — «Реал» (1:3).

Спросили в комментариях про испанское Класико. Смотрел. Тренер обязан смотреть такие матчи. Обе команды старались использовать игру в атаке в переходных фазах. Практически все острые моменты создавались после перехватов мяча при активной обороне и последующих быстрых атаках. Были свободные зоны, были разряженные пространства, в них и бежали игроки. Там был забит первый мяч «Реала», так свой гол сделала и «Барселона».

Дальше была обоюдоострая игра, но пенальти, при всей спорности, стал решающим эпизодом матча. «Реал» заиграл увереннее и дожал каталонцев. Игра понравилась. Своими моментами лучше воспользовался «Реал».

В матчах такого накала это часто и определяет победителя.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 21:35
ждёт Вадима хорошая тренерская карьера
No problems
No problems
сегодня в 21:34
Бавария сожрала их как немецкую колбаску из барсуков,
Мадрид,так себе в кайф щелкнул как середнечка,
очередь Юве,окончательно добить этих распиаренных многомячистов.
drug01
drug01
сегодня в 21:30
Игра доставила много эмоций
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 21:29
Судья стал решателем
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 21:25
Барса сейчас не впечатляет
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