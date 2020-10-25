Талалаев: «В перерыве жёстко попросил нападающих „Ахмата“ „занести“ мяч»

Главный тренер «Ахмата» поделился мыслями после победы своей команды в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (3:1).

Не планировали сбавлять темп, отдавать территорию. Знали, что играли против той команды, которая может забрать инициативу. В перерыве жёстко попросил нападающих «занести» мяч. Ильин меня услышал. Володе как раз не хватает реализации, чтобы стать одним из лучших нападающих чемпионата.