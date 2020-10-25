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Талалаев: «В перерыве жёстко попросил нападающих „Ахмата“ „занести“ мяч»

сегодня, 22:29
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)3 : 1Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев поделился мыслями после победы своей команды в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (3:1).

Не планировали сбавлять темп, отдавать территорию. Знали, что играли против той команды, которая может забрать инициативу. В перерыве жёстко попросил нападающих «занести» мяч. Ильин меня услышал. Володе как раз не хватает реализации, чтобы стать одним из лучших нападающих чемпионата.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 23:04
А жестко это как ??? Понятие то очень, очень растяжимое.
Ну а победил Ахмат вполне заслуженно.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 22:47
Занесли аж два!
drug01
drug01
сегодня в 22:31
Все исполнили классно
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