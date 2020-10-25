Джикия: «Мозесу нужно объяснить правила в „Спартаке“, традиции и ценности»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал об адаптации в команде новичка Виктора Мозеса, перешедшего в московский клуб из «Челси» на правах аренды.
Мозес — классный футболист, в этом нет сомнений. Когда он только пришел в команду, ребята говорили, что он немного стеснялся. Но это понятно. Команда уже вошла в сезон, а он — новый человек, начал вливаться в нее с 11-го тура. Поэтому небольшая скованность объяснима.
В матче с «Химками» он впервые почувствовал команду в игре, ощутил эмоции, имел потрясающий момент. Затем немного улучшил кондиции на тренировках, притерся к ребятам. А результат мы все увидели в матче с «Краснодаром». Отличный гол и классная игра в его исполнении.
В первые дни особо его не трогали — чтобы он нормально вошел в коллектив. Но у нас в команде есть правила, которые надо будет ему объяснить. Чтобы он побыстрее вник в то, что происходит в «Спартаке» и для чего мы все это делаем. Но в целом он молодец. И особенно его приходу рад Рома Зобнин (улыбается).
Что за правила? Элементарные правила поведения, традиции, ценности. То, для чего мы все это делаем, и как относимся друг к другу.
После матча с «Краснодаром» в 12-м туре РПЛ Мозес на русском языке поблагодарил болельщиков «Спартака». Виктор отметился голом в этой встрече.