ГлавнаяНовости

Джикия: «Мозесу нужно объяснить правила в „Спартаке“, традиции и ценности»

сегодня, 20:40

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал об адаптации в команде новичка Виктора Мозеса, перешедшего в московский клуб из «Челси» на правах аренды.

Мозес — классный футболист, в этом нет сомнений. Когда он только пришел в команду, ребята говорили, что он немного стеснялся. Но это понятно. Команда уже вошла в сезон, а он — новый человек, начал вливаться в нее с 11-го тура. Поэтому небольшая скованность объяснима.

В матче с «Химками» он впервые почувствовал команду в игре, ощутил эмоции, имел потрясающий момент. Затем немного улучшил кондиции на тренировках, притерся к ребятам. А результат мы все увидели в матче с «Краснодаром». Отличный гол и классная игра в его исполнении.

В первые дни особо его не трогали — чтобы он нормально вошел в коллектив. Но у нас в команде есть правила, которые надо будет ему объяснить. Чтобы он побыстрее вник в то, что происходит в «Спартаке» и для чего мы все это делаем. Но в целом он молодец. И особенно его приходу рад Рома Зобнин (улыбается).

Что за правила? Элементарные правила поведения, традиции, ценности. То, для чего мы все это делаем, и как относимся друг к другу.

После матча с «Краснодаром» в 12-м туре РПЛ Мозес на русском языке поблагодарил болельщиков «Спартака». Виктор отметился голом в этой встрече.

Все новости
Евсеев — об Эль Класико: «Пенальти стал решающим эпизодом матча»
Сегодня, 21:23 Комментарии5
Калиниченко — об игре Мирзова: «Такого от Резиуана ждали в „Спартаке“»
Сегодня, 19:56 Комментарии17
Капитан «Химок» Тихий: «Мы наиграли на победу в матче с „Ростовом“»
Сегодня, 19:44 Комментарии18
Радимов: «Для тех, кто восторгается Мозесом: Шюррле тоже неплохо начинал»
Сегодня, 18:05 Комментарии66
Созин: «Из заявления „Краснодара“ кажется, что в судействе виноват Федун»
Сегодня, 17:52 Комментарии56
Чернов: «„Краснодар“ – шаг вперёд в моей карьере»
Сегодня, 13:54 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Дворник Тарасовки
Дворник Тарасовки
сегодня в 21:37, ред.
Главное, научиться нырнуть в чужую штрафную и ждать, что решит свой же свинский судейка.
Maksim Perepyolkin
Maksim Perepyolkin
сегодня в 21:37
По названию статьи теперь Джикия главный по веникам в бане
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Константин Белых (раскрыть)
сегодня в 21:36
50 будет на футболке после дортмунда деревянный))
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Ливерпуль-7 (раскрыть)
сегодня в 21:35
Когда это 51я без свистка нас обыгрывала в последний раз?
Константин Белых
Константин Белых ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 21:34
Окончательно опустят их в Дортмунде. Тут даже Шляпа с Тысячью Чертями от них отвернется.И футболки в фан магазине на невском(сам видел) голова полудзюба-полулев-уберут из продажи наконец)!
Ливерпуль-7
Ливерпуль-7
сегодня в 21:33, ред.
25процентный клоун
Сегодня 21:29
Главное правило унижать зенит.

Модератор, почему пропаганда насилия идет от свиней?
112910415
112910415
сегодня в 21:33
освоится, дело нехитрое
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 21:32
Круче малкома
Ливерпуль-7
Ливерпуль-7 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 21:32
Пока Зенит свиней уничтожает, свиньи хоть помнят когда они в последний раз выигрывали у Зенита?
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 21:29
    Сп62
    Сп62
    сегодня в 21:28
    Гол забил это хорошо, но я бы слишком не радовался. Правый край в защите оставляет желать лучшего. В первую очередь он не голеодор, а защитник.
    Константин Белых
    Константин Белых ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
    сегодня в 21:27
    А что было между Дзюбой и Азмуном в последнее время в раздевалке вместо игры в ЛЧ мы скромно умолчим))
    протон1
    протон1
    сегодня в 21:27
    петь не стал. как жирков в челси???
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле ответ Footbolista (раскрыть)
    сегодня в 21:22
    В последние десятилетия у спартака не стеночки и забегания, а причитания и заносики в судейскую.
    Леон Бугаев
    Леон Бугаев
    сегодня в 21:21
    Проделает путь Шюрле.
    Lao-Dzi
    Lao-Dzi
    сегодня в 21:20
      Константин Белых
      Константин Белых
      сегодня в 21:20
      Да че бомжары то возбудились? Классный игрок приехал в наши задворки. Пусть не в форме. Пусть не такой быстрый. Но с ним лучше чем с Рассказовым и другим российским шлаком которому платят только потому что они бутсы одели и на поляну вышли. Радуемся приходу хороших игроков в РПЛ.P.S Иванович в Зените был на 2 головы выше Ракицкого..
      Bom Bom
      Bom Bom
      сегодня в 21:17
      "Что за правила? Элементарные правила поведения, традиции, ценности. То, для чего мы все это делаем, и как относимся друг к другу."
      Что же вы их Гулиеву не объясняли в свое время?
      serh62
      serh62
      сегодня в 21:15
      самое главное, научите его нырять в штрафной. это в спартаке умеют все, и лучше всех.
      Ravshan878
      Ravshan878
      сегодня в 21:14
      Джики какие традиции? Он должен танцевать по грузинский или по африканский. Пардон после игры сходить в баню? Этого имел виду.(((
      Союзник противников
      Союзник противников
      сегодня в 21:14
      Раньше Дениска всё через баню проворачивал,а сейчас ничего не ясно-одни недосказанности!
      zooveterinar
      zooveterinar ответ Аpбитр (раскрыть)
      сегодня в 21:14
      Спасибо !!! Понял, мне непринципиально ,начислят, хорошо ,нет, значит нет.
      h_a_k_k_e_r
      h_a_k_k_e_r ответ 1-й парень (раскрыть)
      сегодня в 21:12
        Sebastian Eniston
        Sebastian Eniston
        сегодня в 21:10
          zooveterinar
          zooveterinar ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
          сегодня в 21:10
          Такая же тема!!! Ну это ,как бы не смертельно, но могли бы и начислить!!!
          Аpбитр
          Аpбитр ответ zooveterinar (раскрыть)
          сегодня в 21:10
          3) Комментарий: 50 очков. В любом материале, в течение 8 часов после его публикации; в любом матче до его начала: в любом объекте карты, в некоторых хэштегах (начисление не чаще чем раз в час). Но флуд запрещен!
          Аpбитр
          Аpбитр ответ Footbolista (раскрыть)
          сегодня в 21:09
          p
          Vasya Oblomov
          Vasya Oblomov
          сегодня в 21:08
          А может он не традиционный..
          ANATOLY KANDAUROV
          ANATOLY KANDAUROV
          сегодня в 21:06
          Лучше всего это умел делать Глушаков, Но.....
          Игорь Солнцев
          Игорь Солнцев
          сегодня в 21:06, ред.
            Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
            Отправить
             
            Rambler's Top100