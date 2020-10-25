Черевченко: «Мирзов лучший? Для меня на поле была единая команда»

Главный тренер «Химок» поделился впечатлениями от победы своей команды в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:0).

Игра получилась тяжёлой. «Ростов» имел территориальное преимущество, но мы создали больше моментов и нанесли больше ударов.

Логашов накануне матча получил непростую травму — повреждение голеностопа. Доктора делали ему уколы. Заявку на матч делали заранее, поэтому он в неё попал. Но Логашов мне сказал, что не сможет сыграть на сто процентов. И в таком случае для меня понятно, что он не может быть в основном составе.

Я так не могу сказать про Мирзова — лучший он или худший в составе команды. Для меня в этом матче на поле была единая команда, одно целое.