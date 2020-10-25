ГлавнаяНовости

Черевченко: «Мирзов лучший? Для меня на поле была единая команда»

сегодня, 20:12
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)0 : 2Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко поделился впечатлениями от победы своей команды в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:0).

Игра получилась тяжёлой. «Ростов» имел территориальное преимущество, но мы создали больше моментов и нанесли больше ударов.

Логашов накануне матча получил непростую травму — повреждение голеностопа. Доктора делали ему уколы. Заявку на матч делали заранее, поэтому он в неё попал. Но Логашов мне сказал, что не сможет сыграть на сто процентов. И в таком случае для меня понятно, что он не может быть в основном составе.

Я так не могу сказать про Мирзова — лучший он или худший в составе команды. Для меня в этом матче на поле была единая команда, одно целое.

Все новости
Карпин: «До красной карточки игра „Ростова“ с „Химками“ меня устраивала»
Сегодня, 19:32 Комментарии32
Тренер «Тамбова»: «Мы довольны результатом игры с „Уралом“»
Сегодня, 17:15 Комментарии6
Медведев: «Мы доверяем Семаку и тренерскому штабу»
Сегодня, 16:04 Комментарии81
«Народ в Питере просто убит». «Зенит» проиграл домашний матч РПЛ впервые за два года и отдал лидерство «Спартаку»
Сегодня, 12:30Александр Чистяков в блоге Забыли спроситьКомментарии39
А. Кержаков заразился коронавирусом
Сегодня, 08:30 Комментарии23
«Спартак» предложил Тедеско новый контракт
Вчера, 21:40 Комментарии61
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 20:31
А в следующей игре слабо так сыграть?
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 20:27
Просто такой случай.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 20:26
Это был один матч.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 20:25
Мирзов должен играть вместо Шапи в Краснодаре, он сильнее
Павел Амурский
Павел Амурский
сегодня в 20:21, ред.
Сколько фердун заплатил за победу Химок стоит только догадываться. Все филиалы должны быть при свиньях, но не сильнее их. Таков принцип киевского йудэ.
sv_1969
sv_1969 ответ Big krendel (раскрыть)
сегодня в 20:15
зенитовцев я тоже не видел)))
Big krendel
Big krendel
сегодня в 20:13
Лучших спартачей не бывает ))))
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 20:13
Удивительная неожиданная победа.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100