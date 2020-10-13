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Прядкин поздравил молодёжную сборную России с выходом на Евро-2021

13 октября 2020, 19:17
Латвия (до 21)Логотип футбольный клуб Латвия (до 21)1 : 4Логотип футбольный клуб Россия (до 21)Россия (до 21)Матч завершен

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин поздравил молодежную сборную России с выходом на чемпионат Европы-2021.

От всей души поздравляю молодёжную сборную России с выходом на чемпионат Европы! Мы ждали этого события с 2013 года. Особенно отрадно, что команда по большей части состоит из игроков РПЛ. Многие ребята уже сейчас играют ведущие роли в своих клубах, за ними — будущее лиги. Желаем команде Михаила Галактионова удачи на Евро!

Сборная России набрала 23 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице группы 5 — это гарантирует ей выход в финальную стадию чемпионата Европы.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
13 октября в 19:30
Твои поздравления не бибикают.
spartak kursk
spartak kursk
13 октября в 19:29
С победой и выходом на Евро.
Спасибо за путёвку....
Осталось только дождаться свершения самого события..
ДСА
ДСА
13 октября в 19:26
Хоть что-то положительное в жизни.
ОПС
ОПС
13 октября в 19:19
Ну, молодец, что сподобился.
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