Прядкин поздравил молодёжную сборную России с выходом на Евро-2021

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин поздравил молодежную сборную России с выходом на чемпионат Европы-2021.
От всей души поздравляю молодёжную сборную России с выходом на чемпионат Европы! Мы ждали этого события с 2013 года. Особенно отрадно, что команда по большей части состоит из игроков РПЛ. Многие ребята уже сейчас играют ведущие роли в своих клубах, за ними — будущее лиги. Желаем команде Михаила Галактионова удачи на Евро!
Сборная России набрала 23 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице группы 5 — это гарантирует ей выход в финальную стадию чемпионата Европы.
Спасибо за путёвку....
Осталось только дождаться свершения самого события..
Спасибо за путёвку....
Осталось только дождаться свершения самого события..