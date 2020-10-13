Прядкин поздравил молодёжную сборную России с выходом на Евро-2021

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин поздравил молодежную сборную России с выходом на чемпионат Европы-2021.

От всей души поздравляю молодёжную сборную России с выходом на чемпионат Европы! Мы ждали этого события с 2013 года. Особенно отрадно, что команда по большей части состоит из игроков РПЛ . Многие ребята уже сейчас играют ведущие роли в своих клубах, за ними — будущее лиги. Желаем команде Михаила Галактионова удачи на Евро!