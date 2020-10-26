Луческу: «Пирло должен найти баланс»

Главный тренер киевского «Динамо» поделился мнением о наставнике «Ювентуса» . Обе команды выступают в одной группе в Лиге чемпионов.

Нелегко начинать карьеру тренера в команде, которая всегда обязана побеждать. Пирло должен найти баланс. В матчах против «Юве» все соперники выкладываются на полную. Думаю, результат будет зависеть от отношений, которые он выстроит со своими футболистам. Я убеждён, что он сможет проявить себя.