Луческу: «Пирло должен найти баланс»

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу поделился мнением о наставнике «Ювентуса» Андреа Пирло. Обе команды выступают в одной группе в Лиге чемпионов.
Нелегко начинать карьеру тренера в команде, которая всегда обязана побеждать. Пирло должен найти баланс. В матчах против «Юве» все соперники выкладываются на полную. Думаю, результат будет зависеть от отношений, которые он выстроит со своими футболистам. Я убеждён, что он сможет проявить себя.
И это мнение близко к истине... Так и будет.
И это мнение близко к истине... Так и будет.