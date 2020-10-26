ГлавнаяНовости

Луческу: «Пирло должен найти баланс»

сегодня, 13:31

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу поделился мнением о наставнике «Ювентуса» Андреа Пирло. Обе команды выступают в одной группе в Лиге чемпионов.

Нелегко начинать карьеру тренера в команде, которая всегда обязана побеждать. Пирло должен найти баланс. В матчах против «Юве» все соперники выкладываются на полную. Думаю, результат будет зависеть от отношений, которые он выстроит со своими футболистам. Я убеждён, что он сможет проявить себя.

Все новости
Марш: «„Атлетико“ не отличается от „Локомотива“ по стилю игры»
Сегодня, 12:27 Комментарии4
Министр спорта Италии обвинил Роналду в нарушении карантина
Сегодня, 12:09 Комментарии14
Оуэн: «Кавани — один из лучших форвардов, которые играют на коротком рывке»
Сегодня, 11:23 Комментарии3
«Он выпускает меня на 80-й минуте матча». Иско раскритиковал Зидана
Сегодня, 11:20 Комментарии9
Пирло рассказал, как планирует использовать Роналду в своих схемах
Сегодня, 11:08 Комментарии6
Лэмпард: «Меня устраивает игра атакующих футболистов „Челси“»
Сегодня, 10:55 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
сегодня в 14:08
Никому ненужный, всеми позабытый старый перец решил советы молодым давать. Смешно, честное слово....
Juve14
Juve14
сегодня в 13:38
Здесь Луческу прав, против Ювентуса все команды выходят играть как в последний раз, это уважение к сильнейшему клубу Италии! И про баланс он хорошо заметил
h8you
h8you
сегодня в 13:37, ред.
Пирло должен перестать чудить с составом
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 13:34
...Я убеждён, что он сможет проявить себя...

И это мнение близко к истине... Так и будет.
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 13:32
Еще время есть найти баланс
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100