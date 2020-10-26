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Министр спорта Италии обвинил Роналду в нарушении карантина

сегодня, 12:09

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора заявил, что форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду нарушил медицинский протокол по противодействию коронавирусной инфекции.

Роналду 13 октября сдал первый тест на коронавирус, который дал положительный результат. Несмотря на запрет, Роналду вернулся из Португалии в Италию, чтобы сократить время пребывания на карантине с 14 до 10 дней.

«Прибыв в Италию, Роналду не соблюдал медицинский протокол, это доказало расследование», — заявил Спадафора.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 12:43
Ничего ему не будет, максимум копеечный штраф выпишут.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 12:43
Посмотрим, чем вся эта возня закончится???
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 12:42
Принцессе правила не писаны, думает юве через свои связи все решит
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 12:32
Накажите его по закону.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:26
Посадить его, и не только на карантин...
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 12:26
Португал вообще с катушек сьехал от взедозволенности
DEIVID
DEIVID ответ NGYRZ (раскрыть)
сегодня в 12:19
Причём тут пиарится??? Коронавирус подтвердился у Рона, значит он не должен был выезжать из Португалии в Италию. Он должен был садиться на карантин в Португалии.
Ну ты уже просто явный бред несёшь, лишь бы выгородить Рона.

P.S. Надеюсь, за такое дисквалификация положена, а не денежные штрафы.
dimagas2
dimagas2
сегодня в 12:17
И дальше что?Какие меры к нарушителю применят?)))
NGYRZ
NGYRZ
сегодня в 12:13, ред.
там разъехались 4-5 игрока помимо Роналду, а у министра один Роналду на устах.

По ходу пиарится Спадофора.

Ну выпиши ему штраф, он оплатит его и дело с концом.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 12:13
Расстрелять нарушителя!
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
сегодня в 12:12
Наказать Роналду!
Леон Бугаев
Леон Бугаев
сегодня в 12:11
И что вы с ним сделаете? От футбола отлучите?
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