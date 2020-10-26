Министр спорта Италии обвинил Роналду в нарушении карантина

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора заявил, что форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду нарушил медицинский протокол по противодействию коронавирусной инфекции.
Роналду 13 октября сдал первый тест на коронавирус, который дал положительный результат. Несмотря на запрет, Роналду вернулся из Португалии в Италию, чтобы сократить время пребывания на карантине с 14 до 10 дней.
«Прибыв в Италию, Роналду не соблюдал медицинский протокол, это доказало расследование», — заявил Спадафора.
Ну ты уже просто явный бред несёшь, лишь бы выгородить Рона.
P.S. Надеюсь, за такое дисквалификация положена, а не денежные штрафы.
Ну ты уже просто явный бред несёшь, лишь бы выгородить Рона.
P.S. Надеюсь, за такое дисквалификация положена, а не денежные штрафы.
По ходу пиарится Спадофора.
Ну выпиши ему штраф, он оплатит его и дело с концом.
По ходу пиарится Спадофора.
Ну выпиши ему штраф, он оплатит его и дело с концом.