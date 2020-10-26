Министр спорта Италии обвинил Роналду в нарушении карантина

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сегодня, 12:09

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора заявил, что форвард «Ювентуса» нарушил медицинский протокол по противодействию коронавирусной инфекции.

Роналду 13 октября сдал первый тест на коронавирус, который дал положительный результат. Несмотря на запрет, Роналду вернулся из Португалии в Италию, чтобы сократить время пребывания на карантине с 14 до 10 дней.

«Прибыв в Италию, Роналду не соблюдал медицинский протокол, это доказало расследование», — заявил Спадафора.