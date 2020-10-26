ГлавнаяНовости

Мамаев: «С мужской точки зрения я не уважаю Слуцкого»

сегодня, 18:27

Хавбек «Ростова» Павел Мамаев высказал свое мнение о главном тренере «Рубина» Леониде Слуцком.

Слуцкий — это отдельная тема. Я даже не знаю, что сказать. С мужской точки зрения я его не уважаю. Примеры не буду приводить. Я никогда не приму его как личность, для меня он — пустое место. Что касается той истории с разговором в отеле, это всё выдумки. Я причём не знаю, кто это выдумал, но рассказывают в таких красках, что когда читаю — самому смешно. Такой истории даже близко не было. А вот про штраф было. Сумму не помню, а оштрафовал Слуцкий за жёлтую карточку, которая повлияла на то, что следующую игру я пропускал.

Слуцкий и Мамаев работали вместе в ЦСКА. Известный комментатор Алексей Андронов ранее заявлял, что однажды в отеле тренер попросил футболиста зайти к нему в номер, чтобы обсудить предстоящий матч, на что Павел в присутствии одноклубников предложил пообщаться на месте, аргументировав это тем, что про тренера «слухи разные ходят».

Все новости
Геркус: «„Зенит“ сейчас не способен договориться с Почеттино"
Сегодня, 18:48 Комментарии2
В «Зените» прокомментировали слухи об интересе к Почеттино
Сегодня, 17:58 Комментарии13
Капелло: «Не думаю, что Почеттино возглавит „Зенит“»
Сегодня, 17:42 Комментарии14
Миранчук — об игре с «Баварией»: «Мы выходим побеждать в любом случае»
Сегодня, 14:36 Комментарии13
Николич: «Мы должны попробовать биться с лучшей командой Европы»
Сегодня, 14:28 Комментарии4
Булыкин: «Ничья с „Баварией“ станет очень хорошим исходом для „Локомотива“»
Сегодня, 13:49 Комментарии11
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
d_fincher
d_fincher
сегодня в 18:55
А говорил, что он что-то понял и изменился. Понятно.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 18:55
Знать не зря в глаз от Широкова получил.
denmig
denmig
сегодня в 18:55
Откуда вообще взялась сейчас тема Паша - Лёня!? Ростов вроде не с рубином гонял . Язык надо мамаю и ещё укоротить! По самые я..ца!
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
сегодня в 18:55
Повезло, что мы не услышали: "Знаете, что на зоне с такими, как Слуцкий, делают?")
ДСА
ДСА
сегодня в 18:54
У самого рыльце в пушку, потому и наезжает на уважаемого человека.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
сегодня в 18:54
Уголовник и сын крупного уголовника (его бате вроде создание ОПГ или что-то в этом роде) деклассировал фраера Слуцкого))
particular
particular
сегодня в 18:52
Несомненно, Павлик в понятиях разбирается... Сам-то он, безусловно, ангел с нимбом над головой...
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 18:48
Зная биографию Мамаева и Л.В.Слуцкого, нет никакого смысла читать то, что говорит Мамаев о Леониде Викторовиче...!

А о Мамаеве возможно сказать только одно: Каким ты был, таким ты и остался.....
shlomo
shlomo
сегодня в 18:44
Эх Паша....как то вдруг с ничего начал такое говорить...не с проста..
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 18:44
Зачем все это....Вот это не по мужски Паша .
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 18:44
Оказалось, что Мамаев даже более скользкий тип, чем казалось ранее.
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 18:43
Видать ничему Пашу Кокорин не научил..
makkie
makkie
сегодня в 18:41
Вроде что-то и сказал, и в то же время ничего не сказал)
Добряк
Добряк
сегодня в 18:41
Шутки шутками, но Слуцкий смахивает, конечно, на дровосека...
Леха Малышев
Леха Малышев
сегодня в 18:39, ред.
Паша, а когда ты успел мужчиной стать?
Брулин
Брулин
сегодня в 18:39
В итоге публично наехал на Слуцкого и никак вообще не обосновал. Ничему тюрьма не научила.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 18:29
Паша зачем то эту тему развёл.. Ведь правду знают только двое
beefs
beefs
сегодня в 18:29
чего это Паша разоткровенничал...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100