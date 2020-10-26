Мамаев: «С мужской точки зрения я не уважаю Слуцкого»

Хавбек «Ростова» Павел Мамаев высказал свое мнение о главном тренере «Рубина» Леониде Слуцком.
Слуцкий — это отдельная тема. Я даже не знаю, что сказать. С мужской точки зрения я его не уважаю. Примеры не буду приводить. Я никогда не приму его как личность, для меня он — пустое место. Что касается той истории с разговором в отеле, это всё выдумки. Я причём не знаю, кто это выдумал, но рассказывают в таких красках, что когда читаю — самому смешно. Такой истории даже близко не было. А вот про штраф было. Сумму не помню, а оштрафовал Слуцкий за жёлтую карточку, которая повлияла на то, что следующую игру я пропускал.
Слуцкий и Мамаев работали вместе в ЦСКА. Известный комментатор Алексей Андронов ранее заявлял, что однажды в отеле тренер попросил футболиста зайти к нему в номер, чтобы обсудить предстоящий матч, на что Павел в присутствии одноклубников предложил пообщаться на месте, аргументировав это тем, что про тренера «слухи разные ходят».
А о Мамаеве возможно сказать только одно: Каким ты был, таким ты и остался.....
А о Мамаеве возможно сказать только одно: Каким ты был, таким ты и остался.....