Ребров — о матче с «Динамо» К: «Мои чувства не повлияют на меня»

Главный тренер «Ференцвароша» поделился ожиданиями от матча с киевским «Динамо» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Ребров, будучи игроком, выступал за киевский клуб, впоследствии работал и главным тренером.

Конечно, сейчас во мне бурлят эмоции, но я профи. Мы попали в Лигу чемпионов, чтобы играть против таких команд. Я рад, что киевское «Динамо» тоже здесь, ведь они не выступали на этой стадии несколько лет. Это будет очень интересный матч, но мои чувства не повлияют на меня.