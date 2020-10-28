Ребров — о матче с «Динамо» К: «Мои чувства не повлияют на меня»

Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров поделился ожиданиями от матча с киевским «Динамо» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Ребров, будучи игроком, выступал за киевский клуб, впоследствии работал и главным тренером.
Конечно, сейчас во мне бурлят эмоции, но я профи. Мы попали в Лигу чемпионов, чтобы играть против таких команд. Я рад, что киевское «Динамо» тоже здесь, ведь они не выступали на этой стадии несколько лет. Это будет очень интересный матч, но мои чувства не повлияют на меня.
Ранее о матче высказался главный тренер «Динамо» Мирча Луческу.