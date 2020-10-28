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Ребров — о матче с «Динамо» К: «Мои чувства не повлияют на меня»

сегодня, 12:29
ФеренцварошЛоготип футбольный клуб Ференцварош (Будапешт)-:-Логотип футбольный клуб Динамо (Киев)Динамо23:00 Не начался

Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров поделился ожиданиями от матча с киевским «Динамо» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Ребров, будучи игроком, выступал за киевский клуб, впоследствии работал и главным тренером.

Конечно, сейчас во мне бурлят эмоции, но я профи. Мы попали в Лигу чемпионов, чтобы играть против таких команд. Я рад, что киевское «Динамо» тоже здесь, ведь они не выступали на этой стадии несколько лет. Это будет очень интересный матч, но мои чувства не повлияют на меня.

Ранее о матче высказался главный тренер «Динамо» Мирча Луческу.

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Все комментарии
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
сегодня в 13:09, ред.
Лицемер!!! Уверен, уже всё договорено. Ведь неслучайно свидомым мадьяров подсунули.... Даже не сомневаюсь, что бандерлоги выиграют.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ Footbolista (раскрыть)
сегодня в 12:49
Ты про 1941?
Footbolista
Footbolista ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 12:39
Поздно...Киев сдали...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 12:38
Ставлю на Киев!
beefs
beefs
сегодня в 12:37
профессионал - никуда не денешься...
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 12:37
Противостояние бывшего тренера Динамо, и нынешнего...
Footbolista
Footbolista
сегодня в 12:31
Контракт важнее чувств...
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