Симеоне: «Будем искать места, где „Зальцбург“ наиболее уязвим»

Главный тренер «Атлетико» поделился мнением об игре «Зальцбурга» накануне матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Видно, что это быстрая команда, с четкими идеями, ассоциативным выходом из игры, огромной быстротой нападающих, они очень хорошо работают в обороне. Это сильный соперник.

В своих игроках я вижу желание и стремление к победе, желание исправиться за прошлый матч (поражение от «Баварии» 0:4 — прим. «Соккер.ру»).

Главное для нас выдержать атакующие эпизоды в игре «Зальцбурга». Они, как и мы, играют в 4-4-2, поэтому будем искать места, где они наиболее уязвимы.