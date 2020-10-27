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Симеоне: «Будем искать места, где „Зальцбург“ наиболее уязвим»

сегодня, 17:00
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб Ред Булл ЗальцбургРед Булл Зальцбург23:00 Не начался

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением об игре «Зальцбурга» накануне матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Видно, что это быстрая команда, с четкими идеями, ассоциативным выходом из игры, огромной быстротой нападающих, они очень хорошо работают в обороне. Это сильный соперник.

В своих игроках я вижу желание и стремление к победе, желание исправиться за прошлый матч (поражение от «Баварии» 0:4 — прим. «Соккер.ру»).

Главное для нас выдержать атакующие эпизоды в игре «Зальцбурга». Они, как и мы, играют в 4-4-2, поэтому будем искать места, где они наиболее уязвимы.

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Все комментарии
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 17:18
Зальцбург без изъянов
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 17:13
Чего там искать,вышли и победили!
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 17:11
Л.Суаресу - хет-трик, в крайнем случае-дубль)
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 17:06
Надо брать три очка!
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 17:05
Симеоне проглотит Зальцбург даже не отварив.
shlomo
shlomo
сегодня в 17:03
Пробуйте все варианты, может что и получится
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 17:03
1-0 и хватит вполне.
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