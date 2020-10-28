Луческу: «Речь о противостоянии с „Ференцварошем“, а не о моём с Ребровым»

Главный тренер киевского «Динамо» порассуждал о предстоящем матче с «Ференцварошем» во 2-м туре Лиги чемпионов.

Здесь не может идти речь о соперничестве двух тренеров. Это будет моя 140-я игра в Лиге чемпионов, в этом турнире я провел очень много матчей. Речь о противостоянии «Ференцварош» — «Динамо», а не о моем с Ребровым.

Хочу сказать в целом о команде «Ференцварош», что она очень выросла за последнее время. Руководство правильно потратило деньги, взяли хороших, профессиональных игроков из разных стран и клубов, тем самым создав очень боеспособный коллектив. В составе «Ференцвароша» не так много венгерских игроков, а в основном иностранцы очень хорошего уровня и с большим опытом.