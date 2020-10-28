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Луческу: «Речь о противостоянии с „Ференцварошем“, а не о моём с Ребровым»

сегодня, 09:50
ФеренцварошЛоготип футбольный клуб Ференцварош (Будапешт)-:-Логотип футбольный клуб Динамо (Киев)Динамо23:00 Не начался

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу порассуждал о предстоящем матче с «Ференцварошем» во 2-м туре Лиги чемпионов.

Здесь не может идти речь о соперничестве двух тренеров. Это будет моя 140-я игра в Лиге чемпионов, в этом турнире я провел очень много матчей. Речь о противостоянии «Ференцварош» — «Динамо», а не о моем с Ребровым.

Хочу сказать в целом о команде «Ференцварош», что она очень выросла за последнее время. Руководство правильно потратило деньги, взяли хороших, профессиональных игроков из разных стран и клубов, тем самым создав очень боеспособный коллектив. В составе «Ференцвароша» не так много венгерских игроков, а в основном иностранцы очень хорошего уровня и с большим опытом.

Ребров, будучи футболистом, играл за «Динамо» в 1992-2000 и 2005–2007 годах, в дальнейшем он работал в клубе главным тренером.

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VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 09:58
что ? страшновато стало))))
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