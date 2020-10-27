Розе: «У „Реала“ полно классных игроков. Будет очень трудный матч»

Главный тренер гладбахской «Боруссии» порассуждал о предстоящем матче против «Реала» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

История и традиции высоко ценятся в нашем клубе, но они не помогут нам завтра. Мы сосредоточены исключительно на ближайшей игре. У «Реала» полно классных игроков. Это будет очень трудный матч.

Для меня большая честь противостоять таким классным игрокам и такому тренеру, как Зинедин Зидан. У него большой опыт, и он всегда хладнокровен.

Мы слишком долго демонстрировали уважение к сопернику в матче с «Интером». Но мы можем извлечь из этого матча много хорошего. Это может помочь нам в достижении положительного результата завтра.