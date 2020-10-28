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Куман: «„Барселона“ должна выложиться на полную катушку в матче с „Юве“»

сегодня, 10:35
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)-:-Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона23:00 Не начался

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».

Это игра между великими командами, которые хотят добиться наивысших результатов в соревновании, важно будет получить хороший результат. Мы должны играть в тот футбол, который нам нравится, и выкладываться на полную катушку. Мы хотим создать как можно больше голевых моментов, это будет матч высокого уровня. Это важный матч для всех, мы все хотим иметь лучших на поле.

Тренер должен вести команду к победе на поле в каждой игре. Совсем другое дело — сосредоточиться на атаке, не защищаясь. Мы должны защищаться, но стараться доминировать в матче, мы должны чувствовать, что игроки могут прорываться и вредить сопернику как можно больше.

Роналду? Он отличный игрок, но я не знаю, разрешат ли ему играть, это не моя проблема. Я очень уважаю его, и если он может играть, я буду рад. Мы сделаем все возможное, чтобы подготовиться к матчу наилучшим образом.

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Все комментарии
FROBI
FROBI
сегодня в 11:38
Второй экзамен Кумана... после несдачи классико.
Q-J-G
Q-J-G ответ VAN ARM (раскрыть)
сегодня в 10:55
Отставка Бартомеу, эйфория зашкаливает, так что, сейчас всё простят, тем более, это не плей-офф)
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 10:49
это поражение тебе не простят))
ЗА БЮГГЕ.БОРУССИЮ Д.ЛАЦИО
ЗА БЮГГЕ.БОРУССИЮ Д.ЛАЦИО
сегодня в 10:39
Это игра между великими командами


далее читать не стал!!!
sv_1969
sv_1969 ответ Q-J-G (раскрыть)
сегодня в 10:38
Действительно!Тоже не в порядке Юве!
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 10:36
так и ЮВЕ выложится на полную катушку)
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