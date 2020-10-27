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ПСЖ собирается пригласить Зидана

сегодня, 12:09

Сообщается, что главный тренер «Реала» Зинедин Зидан может продолжить карьеру во Франции.

По данным источника, в услугах специалиста заинтересован ПСЖ. Также отмечается, что парижский клуб уже начал контактировать с тренером.

Напомним, ранее ходили слухи, что «Реал» находится в поиске нового главного тренера команды.

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Все комментарии
Big krendel
Big krendel
сегодня в 12:40
После победы над Барсой, шатающийся под Зиданом стул закрепили.)
A.S.A
A.S.A
сегодня в 12:30
Решили сделать "ход конем"...позвать Зизу, чтоб сохранить Мбапе?)
Хотя если Зидан прийдет в ПСЖ, то шейхи купят ему и Погба,и еще Криша подтянут, и Бенза и будет Зидану счастье...
particular
particular
сегодня в 12:30, ред.
Что мне нравится в парижанах, так их молодецкая непосредственность в предвкушении перспектив и в очертании собственных мечтаний 😂
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 12:13
Последние его результаты не впечатляют.
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