ПСЖ собирается пригласить Зидана

Сообщается, что главный тренер «Реала» Зинедин Зидан может продолжить карьеру во Франции.
По данным источника, в услугах специалиста заинтересован ПСЖ. Также отмечается, что парижский клуб уже начал контактировать с тренером.
Напомним, ранее ходили слухи, что «Реал» находится в поиске нового главного тренера команды.
Хотя если Зидан прийдет в ПСЖ, то шейхи купят ему и Погба,и еще Криша подтянут, и Бенза и будет Зидану счастье...
Хотя если Зидан прийдет в ПСЖ, то шейхи купят ему и Погба,и еще Криша подтянут, и Бенза и будет Зидану счастье...