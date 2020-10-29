Олссон: «Мы показали, что мы можем играть на уровне „Челси“»

Полузащитник «Краснодара» Кристофер Олссон поделился мнением о матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Челси» (0:4).
Впечатления от игры? Я думаю, мы играли достойно до второго гола, они не могли увеличить свое преимущество, но второй мяч нас добил, и мы не смогли сопротивляться достойно.
Разница между «Челси» и соперниками из РПЛ? Вы можете увидеть топ-игроков в их составе, но мы показали, что мы можем играть на их уровне. Разница видна в реализации моментов, они создавали очень много и сложно успевать за этим. Но такие игры делают тебя лучше и заставляют совершенствоваться.