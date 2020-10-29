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Олссон: «Мы показали, что мы можем играть на уровне „Челси“»

сегодня, 00:00
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар0 : 4Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Полузащитник «Краснодара» Кристофер Олссон поделился мнением о матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Челси» (0:4).

Впечатления от игры? Я думаю, мы играли достойно до второго гола, они не могли увеличить свое преимущество, но второй мяч нас добил, и мы не смогли сопротивляться достойно.

Разница между «Челси» и соперниками из РПЛ? Вы можете увидеть топ-игроков в их составе, но мы показали, что мы можем играть на их уровне. Разница видна в реализации моментов, они создавали очень много и сложно успевать за этим. Но такие игры делают тебя лучше и заставляют совершенствоваться.

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Все комментарии
dimagas2
dimagas2
сегодня в 00:08
А он может табло не видел?
Faustello
Faustello
сегодня в 00:04
Плохо что лишние 2 съели, но надо забыть и помня опыт идти дальше!
mangox22
mangox22
сегодня в 00:00
что заслужили то и получили
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:00
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