Мусаев: «75 минут против „Челси“ мы играли организованно, я доволен»

Главный тренер «Краснодара» прокомментировал поражение своей команды в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Челси» (0:4).

Играли достаточно дисциплинировано в первом тайме, хоть и не имели много моментов, но 2-3 шанса, чтобы забить, у нас были. Соперник забил гол, который не очень вытекал из происходящего на поле.

Во втором тайме мы смогли увеличить темп, лучше контролировали мяч и были отличные шансы, чтобы забивать. К сожалению, на таком уровне нужно реализовывать, что создаешь. Второй гол тоже был легким, мяч попал в руку, и соперник до этого сделал хорошие замены. В концовке у нас не было ресурсов, чтобы отыграться. Но, повторюсь, 75 минут игры мы играли организованно, была команда, я доволен. Но к сожалению, нельзя отдавать концовку.

Готовы ли мы были к такому сценарию? Учитывая то, что у нас маленькая обойма и что Ольссон и Берг вернулись после болезни и не были готовы на 100%, мы не могли играть более энергозатратно и агрессивно, и та компактность и дисциплина, которая была, я ею доволен. Мы выжили максимум из того, что могли.