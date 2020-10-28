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Мусаев: «75 минут против „Челси“ мы играли организованно, я доволен»

вчера, 23:47
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар0 : 4Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал поражение своей команды в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Челси» (0:4).

Играли достаточно дисциплинировано в первом тайме, хоть и не имели много моментов, но 2-3 шанса, чтобы забить, у нас были. Соперник забил гол, который не очень вытекал из происходящего на поле.

Во втором тайме мы смогли увеличить темп, лучше контролировали мяч и были отличные шансы, чтобы забивать. К сожалению, на таком уровне нужно реализовывать, что создаешь. Второй гол тоже был легким, мяч попал в руку, и соперник до этого сделал хорошие замены. В концовке у нас не было ресурсов, чтобы отыграться. Но, повторюсь, 75 минут игры мы играли организованно, была команда, я доволен. Но к сожалению, нельзя отдавать концовку.

Готовы ли мы были к такому сценарию? Учитывая то, что у нас маленькая обойма и что Ольссон и Берг вернулись после болезни и не были готовы на 100%, мы не могли играть более энергозатратно и агрессивно, и та компактность и дисциплина, которая была, я ею доволен. Мы выжили максимум из того, что могли.

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Все комментарии
Timur132
Timur132 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 00:11
Вы видимо не тот матч смотрели, если вам стыдно именно за игру.
Pashok00786
Pashok00786
сегодня в 00:04
а я не доволен....опять играть некому..вангую состав на след матч...три уборщици стадиона...два газонакосильщика водитель автобуса и конечно же Берг....Мусаев ты совсем идиот???
Faustello
Faustello
сегодня в 00:02
Свидетели картофельного позора
Свидетели картофельного позора
сегодня в 00:02
Отмазки как у нащего Витька
112910415
112910415
сегодня в 00:00
но на табло-то всё плохо
Nick Ch
Nick Ch
вчера в 23:58
Локо смотрелся вчера намного лучше, больше создавали моментов и, что очень важно, не бросили играть после второго пропущенного, как Краснодар...
протон1
протон1 ответ beefs (раскрыть)
вчера в 23:57
он играл до 75 минут что бы продержаться. а
протон1
протон1
вчера в 23:56
и я был бы доволен. если бы, тебя уволили. но увы. за тебя кто то крышует
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 23:56
Не вечер Сафонова!.. Муса, матч длится до свистка судьи. На выход!!!
d_fincher
d_fincher
вчера в 23:56
Ну это Спартак виноват
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:48
Стыдно за такую игру и такой счёт!
beefs
beefs
вчера в 23:48
а матч длится 90 минут...
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