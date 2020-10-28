Худший матч Сафонова и пустые старания Рамиреса. Оценки разгромленному «Краснодару»

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вчера, 23:40

«Краснодар» крупно проиграл на своем поле «Челси». «Соккер.ру» оценил действия всех игроков «быков» в дебютном домашнем матче основного раунда Лиги чемпионов.

Матвей Сафонов – 4,0

Насколько высокие оценки вратарь «Краснодара» получил после матча с «Ренном» (1:1), когда в одиночку, по сути, принес команде первое очко в Лиге чемпионов, настолько же низким будет его балл в игре с «Челси». Начал Сафонов с того, что выручил после не самого сложного удара Хакима Зиеша на 9-й минуте. А вот после этого почти не выручал. Более того, совершал ошибки. Его грубая ошибка привела к первому голу «Челси», чем дестабилизировала и без того зыбкий футбол «Краснодара». Зачем-то ближе к 80-й минуте стал демонстрировать неуместный дриблинг у своей вратарской, за что чуть не поплатился, совершал неточные невынужденные передачи. А гол, пропущенный между ногами, стал точкой в одном из самых неудачных матчей Сафонова за последнее время.

Игорь Смольников – 5,0

На протяжении большей части матча по флангу Смольникова «Челси» особо не атаковал. Однако когда «синие» это делали, фланг Игоря неизменно проваливался. Собственно, первый гол случился именно оттуда. Конкретно Смольников дал пространство Хадсону-Одои, который наносил результативный удар, сделав шаг в сторону от Игоря. Он же проиграл борьбу на фланге, когда забивался третий гол. В целом действовал неплотно против оппонентов. А его походы в атаку оказывались не такими острыми, как обычно, поскольку не хватало взаимодействия с партнерами.

Александр Мартынович – 4,5

Поначалу Мартынович смотрелся выгоднее всех остальных партнеров по обороне. Он вносил некоторую уверенность, снимал верховые мячи как минимум. Но впоследствии и его «накрыло». В центре обороны стал твориться хаос. Во всех трех пропущенных во втором тайме «Краснодаром» мячах был задействован Мартынович. Он дважды проиграл откровенно борьбу, что привело к голам. Ну и пенальти был назначен за его игру рукой. Конечно, там можно поспорить о самом назначении одиннадцатиметрового, поскольку мяч был пущен с близкого расстояния и попал в руку, отскочив от ноги Мартыновича, а новая трактовка, как мы знаем, не делает такое попадание поводом для пенальти. Точнее, на усмотрение арбитра, который, видимо, посчитал, что рука была достаточно вытянута, чтобы посчитать, что он сделал движение намеренно.

Кайо – 5,0

Все те же грехи центра обороны, что были приписаны Мартыновичу, можно смело отдавать и на плечи Кайо. Половину балла ему можно накинуть лишь за атакующую активность. В плане походов вперед и какой-то заметной борьбы там Кайо был одним из лучших среди игроков «Краснодара». Печально, что таких в принципе было очень мало. Ну, и ошибки Кайо, недоработки в центре защиты перевешивают все его старания впереди.

Евгений Чернов – 4,5

По старательности и активности впереди Чернов может даже превзойти Кайо. Но и по степени несуразности работы в обороне – тоже. Евгений так бойко бегал зачастую вперед, что забывал о своих прямых обязанностях. И почти вся острота «Челси» исходила именно с фланга Чернова, где тот давал массу возможностей для розыгрыша сопернику. Главным кошмаром Чернова стал Зиеш, который легко с ним разбирался и создавал острые моменты, что самое главное – голевые. С таким уровнем надежности тяжело на что-то рассчитывать в Лиге чемпионов.

Юрий Газинский – 5,5

В первой части матча Газинский был совершенно незаметен. Мяч почти не ходил по его зоне, Юрий участвовал в позиционной обороне. Постепенно стал выходить на первый план, чаще оказывался на разных участках поля. Но эта его активность оказалась двоякой. С одной стороны, Газинский создал самый острый момент «Краснодара» — попал в перекладину после розыгрыша углового. С другой стороны, он перестал прикрывать опорную зону и страховать защитников ближе к концу, из-за чего «Краснодар» рассыпался.

Тонни Вильена – 6,0

Вильена по степени активности был в числе лучших. В отличие от Газинского Тонни отрабатывал эту свою динамику на протяжении всего матча, с первой минуты до последней. И моменты у него были неплохие, проход на 18-й минуте с опасным ударом. Но при этом Вильена не всегда успевал страховать тыл, а в зоне его ответственности были Кайо и Чернов, как мы увидели, сомнительной надежности ребята в этом матче. Порой помощь Вильены поспевала, но чаще – нет. Плюс, увлекаясь этой борьбой, Вильена нередко терял мяч, обрубая атаки.

Кристоффер Олссон – 5,0

Очень блеклый матч провел Олссон, в созидании практически не участвовал, самым ярким моментом стал мощный рывок под занавес первого тайма, но та контратака ничем не увенчалась. Были потери на своей половине поля, у штрафной, то есть в тылу отрабатывал плохо, впереди тоже мало что создавал. Один из самых незаметных персонажей на поле. К тому же чаще других полевых игроков делал неточные передачи.

Даниил Уткин – 5,5

Чего не скажешь об Уткине. Даниил старался по полной программе отрабатывать доверенную ему позицию под нападающим. Но ему не хватало опыта и пространства для качественного взаимодействия с партнерами. Поэтому запомнился Уткин только отдельными индивидуальными действиями. Например, он стал самым бьющим игроком на поле в составе «Краснодара» — четыре удара нанес. Сам заработал опасный штрафной, сам его исполнил – плохо. Был хороший удар в начале матча после перехвата, потом еще в начале второго тайма.

Кристиан Рамирес – 6,5

Главная звезда этого несчастного «Краснодара». Рамирес должен был помогать Чернову в обороне, но не слишком поспевал это делать – только изредка оказывался рядом. Этим обусловлена активность «Челси» на его фланге. Зато все компенсировал Рамирес своей атакующей активностью. Вся игровая динамика, все движение и все более-менее острые игровые подходы «Краснодара» были созданы Рамиресом.

Маркус Берг – 5,0

От нападающего ждут голов и опасных моментов. Берг очень старался, цеплялся, боролся, но остроты от него было маловато. Он нанес первый удар в игре на третьей минуте. Были еще полумоменты и удары. Боевой матч, но слишком уж незаметным в целом оказался Берг, не создав больших проблем для обороны «Челси».

Запасные

Магомед Шапи-Сулейманов – 5,5

Долгое время после выхода на замену Сулейманов как-то без толку слонялся между линиями. Пытался обозначать прессинг, но «Челси» легко его избегал. Ближе к концу матча только Сулейманов немного разбегался, стал получать мяч и разыгрывать его. Отметился штрафным с хорошей позиции. Но и он не произвел взрыва в игре, на который можно было рассчитывать.

Эдуард Сперцян и Леон Сабуа – без оценки

Слишком мало времени провели на поле и слишком мало шансов проявить себя получили.