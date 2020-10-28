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Мостовой: «Счёт не по игре, „Челси“ не показал ничего особенного»

вчера, 23:34
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар0 : 4Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой подвёл итоги матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Краснодаром» и «Челси» (0:4).

Говорить, что Сафонова перехвалили, не совсем правильно. До этого матча он тащил. Такая жизнь у вратаря, но он справится, переживёт это.

Сегодня мне было печально за всю команду. Это началось ещё со «Спартаком», было видно, что без своих иностранцев им сложно, многие игроки еле ходили по полю. «Челси» выиграл не напрягаясь, они не рвались вперёд. Четыре гола не по игре, «Челси» ничего такого не делал. Особо не был заметен Хаверц, Вернер. 0:2 – такой счёт лучше бы отражал происходящее.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:03
Все по игре. Краснодар практически ничего не создал. В штрафную его просто не пускали, так что счет отражает разницу в мастерстве. Как это не печально , но это факт. Очень сумбурно играл Краснодар. Вроде и бежали, но все зря. Комбинации практически не доходили до ворот. Были лишь хорошие подходы , но за это очки не дают.
Переживем и это.
Всем здоровья.
112910415
112910415
сегодня в 00:02
как оказалось, и не надо было что-то особенное демонстрировать
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:52
Если Челси не показал нечего особенного и выиграл со счётом 4-0 то позор быкам вдвойне!
Alex12357
Alex12357
вчера в 23:52
Челси не показал ничего особенного ,просто вколотил 4 гола и сказал -адью!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 23:50
Счёт, к сожалению, как раз по игре. Счёт почти всегда по игре.
beefs
beefs
вчера в 23:46
Краснодар разваливается, нет настоящего капитана в команде, не говоря о тренере...
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:39
Но счет на табло и 0-4 не говорит что Челси не заслужил победу!Своё надо реализовывать!
офигенный
офигенный
вчера в 23:37
офигеть не повезло
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