«Барса» подаст в суд на журналиста, сравнившего Фати с «чёрным торгашом»

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сегодня, 14:10

«Барселона» планирует подать в суд на издание ABC за расистские высказывания со стороны журналиста Сальвадора Состреса в адрес футболиста Ансу Фати, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, Сострес сравнил 17-летнего форварда с «чёрным уличным торговцем, убегающим при виде полицейских», описывая игру Ансу в матче Лиги чемпионов с венгерским «Ференцварошем» (5:1).

Издание ABC и сам журналист уже принесли свои извинения футболисту и каталонской команде, однако «Барселона» все равно намерена добиться наказания через суд.