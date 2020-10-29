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Милонов: «Возмущён, что некоторые игроки „Краснодара“ поддержали акцию BLM»

сегодня, 12:38
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар0 : 4Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Политик Виталий Милонов осудил игроков «Краснодара» Кайо и Маркуса Берга, которые приняли участие в акции «Black Lives Matter» перед игрой с «Челси».

Думаю, надо наказать в составе «Краснодара» тех, кто встал на коленки. Что они, следуют за любой глупостью, которая приходит с Запада? Они что, готовятся предать свой клуб и уйти играть в 18-ю лигу Англии? Позор, конечно. Я возмущен глубоко. Как они могли допустить такой расизм и коленки свои преклонять перед этой акцией? Надо этих игроков осудить как расистов, потому что у нас в России никогда не делят людей по цвету кожи. Мы никогда не говорим, что чьи-то жизни важнее — у нас все люди одинаковые, мы всех уважаем. Российский футбол всегда осуждал расистские выходки. Поэтому нам нечего бояться, это у них там какие-то проблемы есть, теребоньканья, основанные на прошлом опыте. У нас такого нет.

Акция, в рамках которой участники преклоняют колено, связана с движением Black Lives Matter (Жизнь чернокожих имеет значение), борющимся с расизмом. BLM — американское движение, которое выступает на протестах с таким же лозунгом. Их участники требуют системных изменений для борьбы с расизмом.

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Все комментарии
Добряк
Добряк
сегодня в 13:08
    nubom
    nubom
    сегодня в 13:05
    "....у нас все люди одинаковые" - странное утверждение политка....
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    сегодня в 13:04
    На толерантном западе афроамериканцы начали устанавливать свои порядки. Мародёрствуют и грабят магазины, а остальные должны в ответ на это преклонять перед ними колени. Там у себя пусть хоть ноги чёрным целуют, но если перешёл в Российский клуб, то не надо демонстрировать публично свою вину по отношению к чёрным, к геям и прочим трансгендерам
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 13:03
    Мне стало смешно когда этот жест сделал судья турок.
    Анд-м
    Анд-м
    сегодня в 13:00
    Рыжика опять занесло))
    NEADEKVAT
    NEADEKVAT
    сегодня в 12:55
    Кайо сам BLM. В Швеции конченные марксисты у руля, вся Европа плюется.
    Леон Бугаев
    Леон Бугаев
    сегодня в 12:54
    Куда катится Европа?
    bublikyo
    bublikyo
    сегодня в 12:53
    Боюсь узнать что у этого господина в голове
    Supremusnick
    Supremusnick
    сегодня в 12:53
    У нас не делят на черных и белых......мы всех уважаем сказал он ....и тут же осудил.
    sihafazatron
    sihafazatron
    сегодня в 12:52
    Уйти в 18-ю лигу англии?)) ахахах что он несёт???
    Big krendel
    Big krendel
    сегодня в 12:51
    Как говорил Задорнов: - Ну тупые!!!)
    aNOOBis
    aNOOBis
    сегодня в 12:51
    Долой богомерзкий ногомяч!
    Даёшь, Тинькофф чемпионат по лапте и городкам!
    AmIIIeR89
    AmIIIeR89
    сегодня в 12:47
    Осталось только п..дорские повязки капитана как в АПЛ надеть...
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 12:47
      Zenit_84
      Zenit_84
      сегодня в 12:38
      Так они сами с Запада
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