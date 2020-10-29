Милонов: «Возмущён, что некоторые игроки „Краснодара“ поддержали акцию BLM»

Политик Виталий Милонов осудил игроков «Краснодара» Кайо и , которые приняли участие в акции «Black Lives Matter» перед игрой с «Челси».

Думаю, надо наказать в составе «Краснодара» тех, кто встал на коленки. Что они, следуют за любой глупостью, которая приходит с Запада? Они что, готовятся предать свой клуб и уйти играть в 18-ю лигу Англии? Позор, конечно. Я возмущен глубоко. Как они могли допустить такой расизм и коленки свои преклонять перед этой акцией? Надо этих игроков осудить как расистов, потому что у нас в России никогда не делят людей по цвету кожи. Мы никогда не говорим, что чьи-то жизни важнее — у нас все люди одинаковые, мы всех уважаем. Российский футбол всегда осуждал расистские выходки. Поэтому нам нечего бояться, это у них там какие-то проблемы есть, теребоньканья, основанные на прошлом опыте. У нас такого нет.