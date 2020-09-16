Неймара накажут зря. Провокации в футболе можно победить одним решением

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вчера, 12:30

«Соккер.ру» предлагает выход, что избавит любимую игру от десятка нудных однотипных скандалов.

Процесс явно выгоднее результата

Рядом с реальными смелыми правозащитниками, людьми с честью и совестью, которые отдают время, здоровье и жизнь, чтобы сделать мир цивилизованнее, есть профессиональные вояки «за все хорошее». Лицемеры особенно активны, когда есть финансирование. Такое ощущение, что некоторым людям в ФИФА и УЕФА выгоднее вечно «бороться» с расизмом на поле, чем победить. Да, с трибунами нет готового решения. Не убрать со стадионов всех, кому хочется покричать непристойности любого характера. Например, использовать маты рядом с ребенком на секторе.

Очередной эксцесс случился в матче ПСЖ и «Марселя». Альваро Гонсалес обозвал Неймара, тот вспылил. Началась потасовка. И что показательно — темнокожие игроки «Марселя» поддержали провокацию. Племя оказалось важнее принципиальности. Но это так скучно, как заявления фанатов киевского «Динамо», что ухают во имя спасения редких сов. Хватит нести чушь, пора закрыть вопрос хотя бы на поле.

Футболу нельзя быть политичным

Еще одна причина действовать, а не жевать сопли. Правильно быть политичным, если ты частное лицо, ведь политика – качество твоей жизни, близких, детей и внуков. Понятно каждому взрослому в меру не глупому человеку. Нет своей позиции – считай, амеба. Но когда дело касается глобального футбола, аполитичность неизбежна.

В мире слишком много проблем. Если футболисты решают поучаствовать в одной политической акции, на каком основании игнорируют остальные? Например, сирийские мирные граждане, которых попутно убивают наемники и армии десятков государств мира, совсем не поддержаны футболом. Только Озил вступился за уйгуров, которых партия в Китае не жалует – «Арсенал» его боится как чумы.

Неизбежны двойные стандарты, ведь если футбол становится правозащитным, то нужно реагировать на все видные повестки – не брать грязные деньги, бойкотировать режимы, которые виноваты в военных преступлениях, выступать против заказных убийств, поддерживать протесты против диктаторов. Но разве это работа футболистов? Нет. Значит, получаем моду. Одни протесты модные, а кого-то сейчас убивают, но футболистам плевать.

Победить спортом все плохое на Земле нельзя, поэтому футбол должен быть аполитичным изнутри юридически. Извне всегда будет частью большой политики, но конкретно футболисты сделали бы для мира больше полезного, поддержав, например, всемирную акцию против домашнего насилия. Футбол смотрят мужики, вот пусть их кумиры обратят внимание на реальную массовую беду. Можно найти спонсоров для тех, кто занимается спасением конкретных женщин и их детей.

Абстрактное равенство и братство – удел борцов «за все хорошее». Вот полиция недавно снова убила человека в США , но на колени в АПЛ никто уже не встает. Уже не модно, уже победили расизм акцией в сети?

Неймара и Ди Марию зря накажут

Представьте, что вы – не европеоид. Пошли играть в футбол с друзьями, а кто-то из оппонентов крикнул вам: «Закрой рот, е***** обезьяна». Ваша реакция? Дать в морду – понятный ответ на улице, ведь такой бытовой расизм – проявление комплексов и слабости, хулигана надо сразу проучить.

А в профессиональном футболе случаи расизма сводятся к ожиданию твоей красной карточки за реакцию. Например, Альваро Гонсалес, что обозвал Неймара, раньше унижал Месси, играя за «Эспаньол» — показывал Лионелю его рост рукой и словесно задевал. Чистая провокация, ничего больше.

Альваро точно знал, что делает – выводил Неймара из себя специально. Причем хулиган сначала творит дичь, а если бы Неймар ему реально врезал, то сразу началось: «Мне ответили незаконно, я невиновен, накажите вторую сторону».

Реже случается то, что не выгодно

Решение на поверхности. Нужны обязательные денежные штрафы, прописанные во всех контрактах профессиональных игроков планеты. Причем огромные, в размере зарплаты за полгода или год. И важный нюанс – деньги не останутся в клубах, их надо перечислить на развитие детского футбола. Команда тоже пострадает.

Ведь почему мы видим такие провокации? Есть лазейка в законе – за оскорбления наказывают параллельно с наказаниями за реакцию. Значит, пока это выгодно. «Марсель» обыграл ПСЖ , а потом парижане останутся без Неймара, Паредеса и Ди Марии. Плюс зачинщиков наказывают слабо, как знаем по истории чилийца Хары, что позволял мерзкие вещи, но вышел сухим из воды.

При этом в ФИФА и УЕФА за день могут подготовить норму, которая обяжет включать обязательный пункт в контракты всех профессионалов в мире футбола. Финансовый рычаг сработает в 99.9 % случаев. Возьмите кейс Суареса. Любил кусаться, практиковал часто, раз за разом. А в «Барселоне» за все годы даже Бартомеу не покусал. Это потому, что есть хитрый контракт.

И нет больше никаких рассказов, что не может себя контролировать. Расистские провокации лечатся аналогично. Слишком многие мерзкие люди оправдывают поведение эмоциональностью или отрицают вину. Но как доходит до реального наказания – мгновенно учатся держать язык за зубами. Штраф в размере полугодового оклада слишком большой? Нормальный, ведь Альваро не расист, а провокатор, причем рецидивист.

Люди контролируют себя, если понимают ущерб. Как думаете, Гонсалес назвал бы в лицо «е***** обезьяной» Тайсона? Нет, Майка обзывать опасно. А щуплых Неймара и Месси легко унижать, они реальной сдачи не дадут.

В ФИФА и УЕФА годами бездействуют

Хулиганы понимают силу, а сила у футбольной власти. Хотите играть в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА ? Исполняйте новый закон. Не нужно рассказывать о трудовых кодексах, игрок добровольно подпишет – должен исполнять. Футбол можно и нужно увести подальше от не решаемой проблемы и от политики.

Дисквалификация – то, что человеческая психика не воспринимает за реальный барьер. Суареса отстраняли не раз, а дальше кусался. Но как только наказание обрело физические очертания – миллионы евро, которые потеряет его семья, Луис изменил подход. Банальная норма против оскорблений поможет. Сложно найти идиота, что рискнет полугодовой зарплатой ради чужой красной карточки.

И сложно найти клуб, готовый потерять большие деньги после такого случая. Хватит безнаказанно унижать других. Вспомните Пеле. Сотни раз его обзывали, но в те времена ответную реакцию не поняли бы, тогда темнокожие не всегда могли сидеть за одним столом с белыми. Король тупо терпел. Сейчас Неймара тоже не все поддерживают, поскольку у него плохая репутация. Но вы разрешите назвать себя «е***** обезьяной» без последствий?

Провокатор должен знать, чем именно рискует. Пока же проблему не решают, на ней хайпуют. А один пункт в каждом контракте – тема закрыта. Но вспомните, с чего начинали. Часто процесс выгоднее конечного результата. Вот и нет победы над провокациями, а есть возня, каждый скандал позволяет чиновникам от футбола пиариться. Причем игра за две партии – пнут Неймара, чтобы расисты порадовались, что провокация сработала. И пнут Гонсалеса, чтобы остудить пыл остальных.