Бийол: «Влашич обсуждал со мной переход в „Зенит“»

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол, выступающий на правах аренды за «Ганновер», прокомментировал слухи о возможном переходе Николы Влашича в «Зенит».
Да, мы обсуждали это [потенциальный трансфер в «Зенит»], но вы сами всё видите — он остался в ЦСКА. Не могу говорить о его решениях, это не моё дело.
1. Влашич обсуждал со всеми наподряд, а самый болтливый оказался Яка.
2. Был разговор за кружкой пива, и Яка решил попиариться на этом...
1. Влашич обсуждал со всеми наподряд, а самый болтливый оказался Яка.
2. Был разговор за кружкой пива, и Яка решил попиариться на этом...