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Бийол: «Влашич обсуждал со мной переход в „Зенит“»

сегодня, 17:12

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол, выступающий на правах аренды за «Ганновер», прокомментировал слухи о возможном переходе Николы Влашича в «Зенит».

Да, мы обсуждали это [потенциальный трансфер в «Зенит»], но вы сами всё видите — он остался в ЦСКА. Не могу говорить о его решениях, это не моё дело.

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ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 17:52
Кстати, а где выступление "начальника транспортного цеха ( ангела нбг) с рассуждениями от трех "достижениях" Зенита подряд? Серия продлится? Ждем профессионального разбора.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 17:50
А зачем быть в Зените, чтобы знать о нравах в этом "клубе".? Капитан команды - это лицо команды , а оно мягко говоря неприятное.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:46
Вот интересно, почему именно с Бийолом обсуждал? Тот был в Зените? Нет. Знает кухню в команде? Нет. Тут вижу два варианта.
1. Влашич обсуждал со всеми наподряд, а самый болтливый оказался Яка.
2. Был разговор за кружкой пива, и Яка решил попиариться на этом...
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 17:40
Тарасовские журналюги пытают нашего парня но нихрена не могут расколоть а задать вопрос Влашичу им страшно могут услышать русское слово из трёх букв.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 17:30
Респект Биолу, раскачивает
Footbolista
Footbolista
сегодня в 17:29
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 17:29
Бийол все о всех знает, но никому ничего не расскажет. Потому что рассказывать нечего, а привлечь к себе внимание надо.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 17:25
Бийол в агенты записался
oFANATo
oFANATo
сегодня в 17:25
Это уже никому не интересно!))
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 17:22
Это лакомый кусочек для многих.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 17:22
Яка, а Гинер с тобой переход Влашича в Зенит не обсуждал???
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 17:17
Человек чести,за баблом не гонится! Да и ЦСКА клуб попрестижней будет!
Анпилкин
Анпилкин
сегодня в 17:13, ред.
В ЦСКА тоже неплохо
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