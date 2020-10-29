Бийол: «Влашич обсуждал со мной переход в „Зенит“»

Полузащитник ЦСКА , выступающий на правах аренды за «Ганновер», прокомментировал слухи о возможном переходе в «Зенит».

Да, мы обсуждали это [потенциальный трансфер в «Зенит»], но вы сами всё видите — он остался в ЦСКА . Не могу говорить о его решениях, это не моё дело.