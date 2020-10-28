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Агент Кварацхелии рассказал, какие европейские клубы интересовались игроком

сегодня, 18:56

Мамука Джугели, агент полузащитника «Рубина» Хвичи Кварацхелии, рассказал о том, какие европейские клубы интересовались его клиентом.

Один-два года ему ещё надо, прежде чем уезжать в Европу. В это межсезонье были предложения от пяти клубов: «Торино», «Сассуоло», «Зальцбурга», «Гента» и «Удинезе». Но я знаю, что «Рубин» пока не готов его отдавать. Ему ещё нужно набираться опыта. Посмотрите, как поступил Алексей Миранчук. Поиграл здесь, выиграл много трофеев, стал лидером. И только потом уехал в «Аталанту». Умный мальчик.

Сегодня появилась информация о том, что Кварацхелия попал в сферу интересов дортмундской «Боруссии».

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Сп62
Сп62
сегодня в 19:25
Дело журналистов пиарить, а дело игроков играть в футбол. Каждому своё.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 19:24
Рассказать возможно, что угодно... Тем более, когда это рассказывает агент...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 19:12
Рубину вспомнить период, когда продали Азмуна в Зенит и, что из этого вышло. Не повторить ошибку. Хвича молод и ещё будет расти, и надеюсь радовать болел своей игрой.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 19:01
Сассуоло или Удинезе, это лучшие варианты, мне кажется.
ФорвардЪ
ФорвардЪ
сегодня в 18:57
Пиарить игрока хорошее дело.
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