Агент Кварацхелии рассказал, какие европейские клубы интересовались игроком

Мамука Джугели, агент полузащитника «Рубина» , рассказал о том, какие европейские клубы интересовались его клиентом.

Один-два года ему ещё надо, прежде чем уезжать в Европу. В это межсезонье были предложения от пяти клубов: «Торино», «Сассуоло», «Зальцбурга», «Гента» и «Удинезе». Но я знаю, что «Рубин» пока не готов его отдавать. Ему ещё нужно набираться опыта. Посмотрите, как поступил Алексей Миранчук. Поиграл здесь, выиграл много трофеев, стал лидером. И только потом уехал в «Аталанту». Умный мальчик.