Кварацхелия попал в сферу интересов «Боруссии» Д

Полузащитник «Рубина» входит в обновлённый список игроков, которыми интересуется дортмундская «Боруссия». Об этом сообщает источник в немецком клубе.

За ним не в первый раз следят, но на этот раз речь идёт о детальном изучении возможности купить игрока. Во-первых, нужен будет авторизированный агент, который со стороны клуба будет работать с его российским представителем.

Во-вторых, «Боруссия» должна продать игрока, чтобы приобрести Хвичу. Маловероятно, что стороны подойдут к вопросу перехода зимой. Однако консультации проходят уже больше месяца.