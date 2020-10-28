Кварацхелия попал в сферу интересов «Боруссии» Д

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия входит в обновлённый список игроков, которыми интересуется дортмундская «Боруссия». Об этом сообщает источник в немецком клубе.
За ним не в первый раз следят, но на этот раз речь идёт о детальном изучении возможности купить игрока. Во-первых, нужен будет авторизированный агент, который со стороны клуба будет работать с его российским представителем.
Во-вторых, «Боруссия» должна продать игрока, чтобы приобрести Хвичу. Маловероятно, что стороны подойдут к вопросу перехода зимой. Однако консультации проходят уже больше месяца.
Ранее Хвичей интересовалась «Севилья».
Хвича один из ярких легионеров сейчас в РПЛ
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