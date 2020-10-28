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Кварацхелия попал в сферу интересов «Боруссии» Д

сегодня, 14:19

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия входит в обновлённый список игроков, которыми интересуется дортмундская «Боруссия». Об этом сообщает источник в немецком клубе.

За ним не в первый раз следят, но на этот раз речь идёт о детальном изучении возможности купить игрока. Во-первых, нужен будет авторизированный агент, который со стороны клуба будет работать с его российским представителем.

Во-вторых, «Боруссия» должна продать игрока, чтобы приобрести Хвичу. Маловероятно, что стороны подойдут к вопросу перехода зимой. Однако консультации проходят уже больше месяца.

Ранее Хвичей интересовалась «Севилья».

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Леон Бугаев
Леон Бугаев
сегодня в 14:47
Добротный игрок. Тащит Рубин по взрослому
Parma1972
Parma1972
сегодня в 14:45
Удачи парню
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 14:39
Рубин отказался продавать Кварацхелию в Галатасарй за 15 млн евро, но и Боруссия вряд ли будет предлагать больше 15 млн евро. Немцы никогда не переплачивают, а в большинстве случаев недоплачивают...
A.S.A
A.S.A
сегодня в 14:37
Думаю если Дортмундцы подпишут его, у него все получится!
Хвича один из ярких легионеров сейчас в РПЛ
particular
particular
сегодня в 14:29, ред.
В общем, - не удивительно... Немцы педантично и скрупулёзно изучат все подходы перед предложением, которое будет характерно для немцев скромным...
FROBI
FROBI
сегодня в 14:26
А сегодня на просмотр приезжает толпа из Питера... и почему-то никто в сфере )
beefs
beefs
сегодня в 14:26
интересы интересами, а покупка это другое дело...
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 14:23
Это поняино было
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