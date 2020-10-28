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Отец Сафонова: «После матча с „Ренном“ по Матвею звонили из Англии»

сегодня, 10:56

Евгений Сафонов, отец вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова, рассказал о своем отношении к агентам и звонке после матча 1-го тура Лиги чемпионов с «Ренном» (1:1).

Матвей вообще не разговаривает с агентами, да и мне особо не звонят. Хотя после матча с «Ренном» был звонок. Издалека зашли, через знакомых знакомых, хотели узнать моё отношение. Сказали, что из Англии: «Не хочет ли Матвей играть в АПЛ?» Я никак не отреагировал. Сказал, что предложение, если оно реальное, нужно отправлять в клуб. Пусть там решают.

Считаю, что агенты мешают и отвлекают. Знаю это по баскетболу. Многие ребята перестают показывать свой уровень после сотрудничества с агентами и заключения больших контрактов. Это будоражит их психологически. Ещё до того, как выйти на реально качественный уровень, им дают чрезмерные материальные ценности. Считаю, что всё должно идти постепенно. Если ты чего-то достигаешь, то деньги придут сами собой. Точнее, тебе их заплатят за твой труд и квалификацию. Но для начала нужно максимально раскрыть свой потенциал. Матвей поставил себе планку и к ней идёт, не обращая внимания на постороннее. Отвлекаться на агентов не нужно, в этом сын абсолютно прав.

Напомним, что Сафонов был признан лучшим игроком матча «Ренн» — «Краснодар».

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Все комментарии
Footbolista
Footbolista ответ Hypnoz (раскрыть)
сегодня в 11:48
Позвонили из АПЛ, извинились...сказали, что ошиблись номером...
Серж 5454
Серж 5454
сегодня в 11:47
Алло Матвей бросай 3..й свой краснодар у нас тут вах вах все зая..ь
Hypnoz
Hypnoz
сегодня в 11:46
А после трёхи от Спартака, по Матвею из Оренбурга не звонили ?!
Footbolista
Footbolista
сегодня в 11:46
Але, это прачечная? Я из АПЛ...
particular
particular
сегодня в 11:44
Верный путь по восходящей без агентов-прокладок и сиюминутных выгод...
Родитель с правильным отношением к заработанному и неизбежному...
Василий Иванов 1
Василий Иванов 1
сегодня в 11:40
Неожиданно адекватный батя. Не то что Месси, Неймары, Сычёвы всякие
beefs
beefs
сегодня в 11:30
это плохо когда начинают звездить раньше времени...
stavr74
stavr74
сегодня в 11:26
А после матча со Спартаком , номера свои заблокировали
yasukuni
yasukuni
сегодня в 11:22
Стесняюсь спросить: это Челси с МЮ драться за него будут или МанСити с Арсеналом поругается?
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 11:21
Чем дольше в Лиге проиграешь, тем больше предложений будет
Bom Bom
Bom Bom
сегодня в 11:21
После сегодняшнего матча с Челси могут позвонить вновь)
shlomo
shlomo
сегодня в 11:20
Матвей думаю, ( главное чтобы конечно ничего не случится) если продолжит играть в таком духе и на таком уровне, то будет номер один в сборной...не зря его даже после той игры (21-летний российский футболист сделал шесть сейвов в матче с «Ренном») итальянцы его выделили как лучшего воротничка...дай Бог уже вызывают в сборную и очень хотелось бы чтобы он блеснул на Евро...Удачи, везения, куражей и главное без травм..
d_fincher
d_fincher
сегодня в 11:18, ред.
Хоть я и болею за Спартак, но признаю, что Сафонов несколько лучше. Но есть одно но. Сафонов и его папа - крайне амбициозные, лихорадочные и любят деньги. У Максименко иначе - он спокойный, жизнерадостный, последовательный. Он тихой сапой обойдет Сафонова на дистанции. Вот увидите.
112910415
112910415
сегодня в 11:18
главное, не уверовать в собственную гениальность ...
FROBI
FROBI
сегодня в 11:10
Звонили... Вован и Лексус ))
Groove000
Groove000
сегодня в 11:08
Полностью согласен. Агенты только проблемы создают и одеяло перетягивают
нечитайло
нечитайло
сегодня в 11:04
Один из лучших игр карьеры, запомнится на всю жизнь
drug01
drug01
сегодня в 11:03
Молодец! Отлично играл
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 10:59
Звонили из Англии, из АПЛ, но кто звонил, не знаю...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:59
все правильно сказал и про агентов, и про зарплаты....
ОПС
ОПС
сегодня в 10:58
Все может быть.
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