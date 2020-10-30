Куман прокомментировал отставку Бартомеу с поста президента «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» прокомментировал отставку президента клуба Хосепа Бартомеу.

Я не знаю, как это может повлиять на меня. Это не в моей власти, я просто упорно работаю, чтобы попытаться выиграть трофеи. Все остальное — это просто вопрос времени.

Они говорят о переменах, но я не нервничаю. Я занят своей работой. Я знаю, что с сегодняшнего дня кандидаты будут говорить о своих проектах, но мы увидим, кто будет президентом в будущем.