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Куман прокомментировал отставку Бартомеу с поста президента «Барселоны»

сегодня, 20:52

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал отставку президента клуба Хосепа Бартомеу.

Я не знаю, как это может повлиять на меня. Это не в моей власти, я просто упорно работаю, чтобы попытаться выиграть трофеи. Все остальное — это просто вопрос времени.

Они говорят о переменах, но я не нервничаю. Я занят своей работой. Я знаю, что с сегодняшнего дня кандидаты будут говорить о своих проектах, но мы увидим, кто будет президентом в будущем.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex ответ shur (раскрыть)
сегодня в 21:43
Он уже там.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
сегодня в 21:42
видать у барселонца пригорает,это не пушки колотить со штрафных и пеналей,тут работа должна быть более тонкой. До нового года досидит,а дальше видно будет. Пока что игра Барсуков так себе,на Три с +.
О каких трофеях речь,кубок короля Италии? ухаха! Лео необходимо самому организовать кубок Радужной Каталонии - вот там у вас сплошные трофеи.
Charlie Scene
Charlie Scene
сегодня в 21:39
Олю Смородскую наймите , у неё верняк шикарный проект имеется ))))
drug01
drug01
сегодня в 21:34
Будем смотреть что будет дальше
pomor45
pomor45
сегодня в 21:20
Куман - камень, под который не течёт вода.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 21:19
Теперь Месси припомнит все козьи рожи, сделанные ему и его приятелям...
shur
shur
сегодня в 21:14
...Лио на престол!!!
mangox22
mangox22
сегодня в 21:10
А что ему остается сказать?
sv_1969
sv_1969 ответ Q-J-G (раскрыть)
сегодня в 21:09
Вода короче)))))
112910415
112910415
сегодня в 21:07
да и не стОит ничего говорить
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 21:00
В общем-то, комментарий ни о чём....
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 20:58
просто уже не знают чем пнуть команду для перезагрузки))))))))))))))
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 20:52
Ему луччше сейчас молчать
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