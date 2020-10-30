Гвардиола — о возвращении в «Барсу»: «Я невероятно счастлив в „Ман Сити“»

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сегодня, 18:47

Главный тренер «Манчестер Сити» ответил на вопрос журналиста касательно возможного возвращения в «Барселону».

Я невероятно счастлив здесь. Рад быть в Манчестере и надеюсь, что смогу хорошо поработать в этом сезоне, чтобы остаться на более долгий срок.

Гвардиола — воспитанник «Барселоны». С 1990 по 2001 год он выступал за каталонский клуб на позиции полузащитника. В 2007 году стал главным тренером «блаугранас» и работал в клубе до 2012-го.

Недавно появлялась информация, что главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн может заменить Гвардиолу в «Манчестер Сити».