Дуймович: «ЦСКА выглядел лучше. Должен был побеждать»

Бывший футболист «Локомотива» и сборной Хорватии прокомментировал ничейный результат ЦСКА в матче Лиги Европы против загребского «Динамо» (0:0).

ЦСКА выглядел лучше. Должен был побеждать. Уверенно сыграл Никола Влашич. Лучший игрок матча! Это фантастический игрок! Обыгрывает, между линиями находит партнёров, очень опасный. Ему нужно мало времени и простора, чтобы Влашич что-то сообразил.

«Динамо»? Это не лучшая их игра. Играли неагрессивно, не предлагали себя вперёд, были статичны. Чтобы выиграть такой матч еврокубка, нужно больше единоборств, ударов, предложений, километров пробежать вперёд. «Динамо» повезло.