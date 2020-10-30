ГлавнаяНовости

Дуймович: «ЦСКА выглядел лучше. Должен был побеждать»

сегодня, 11:02
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Загреб)ДинамоМатч завершен

Бывший футболист «Локомотива» и сборной Хорватии Томислав Дуймович прокомментировал ничейный результат ЦСКА в матче Лиги Европы против загребского «Динамо» (0:0).

ЦСКА выглядел лучше. Должен был побеждать. Уверенно сыграл Никола Влашич. Лучший игрок матча! Это фантастический игрок! Обыгрывает, между линиями находит партнёров, очень опасный. Ему нужно мало времени и простора, чтобы Влашич что-то сообразил.

«Динамо»? Это не лучшая их игра. Играли неагрессивно, не предлагали себя вперёд, были статичны. Чтобы выиграть такой матч еврокубка, нужно больше единоборств, ударов, предложений, километров пробежать вперёд. «Динамо» повезло.

Все новости
Моуриньо: «Я предпочитаю хвалить соперников за их игру, а не винить себя»
Сегодня, 10:08 Комментарии6
Гаттузо: «Побороться за Скудетто? Мы хотим вернуться в ЛЧ, а там посмотрим»
Сегодня, 07:50 Комментарии11
Скрипник: «„Заря“ наиграла на голы, но „Брага“ исполняет иначе, чем мы»
Сегодня, 07:36 Комментарии4
Браим Диас: «Ибрагимович мне как старший брат»
Сегодня, 07:25 Комментарии2
Варди: «Когда день наш, „Лестер“ может обыграть кого угодно»
Сегодня, 06:41 Комментарии5
Артета: «Пепе не хватает стабильности»
Сегодня, 06:17 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 11:07
Столько ударов и не одна в цель.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 11:04
бывают и такие дни)))жаль что часто))
shlomo
shlomo
сегодня в 11:04
Не шмогли коняшки...:(
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100