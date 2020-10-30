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Марадона: «Я доверяю Путину. Уверен, скоро будет вакцина от коронавируса»

сегодня, 21:08

Легенда мирового футбола Диего Марадона поделился мнением о пандемии коронавируса.

Это худшее, что могло произойти с нами. Никогда не видел ничего подобного. По Латинской Америке ударило гораздо сильнее.

Надеюсь, все это скоро закончится. У многих сейчас тяжелый период, огромное количество людей осталось без работы.

Я доверяю [Владимиру] Путину. Уверен, что в кратчайшие сроки будет вакцина, потому что эту ситуацию уже невозможно терпеть.

Напомним, что в августе Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса.

Недавно Марадона попал в число номинантов на звание лучшего атакующего хавбека в истории.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
сегодня в 21:46
Они все про Россию вспоминают, когда у них задницу прижимает.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 21:44
это ты вовремя)))) прям первый))))))))))))
ЛЬВОВ НА МЯСО
ЛЬВОВ НА МЯСО
сегодня в 21:42
Вся страна (Питер) за Путина!!!!!!!!
kukuruzonax
kukuruzonax
сегодня в 21:40
Порошок, что ты делаешь?
nubom
nubom
сегодня в 21:36
У нас вся страна доверяет Путину. А то как же...
Правдин Семён
Правдин Семён
сегодня в 21:34
Охотно верю,что наркоманы доверяют Путину. Ибо они в общем живут в мире иллюзий.
Little Caprice
Little Caprice
сегодня в 21:29
Готов быть подопытным?
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 21:29
Видать друг Путина, хочет стать министром здравоохранения !
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 21:28
А не ждать ли нам пополнение в числе граждан России, намеренных заработать в рекламе энергетиков, чаев или шампуней?
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 21:26
Вакцина на основе кокса 😄😄😄
офигенный
офигенный
сегодня в 21:25
офигеть что он несет
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 21:23
Снова накурился.
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 21:23
Опять что-то курнул
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 21:22
Ну если Марадона верит, то да !
particular
particular
сегодня в 21:20, ред.
С каких это пор, Марадону стала интересовать вакцина 🤔
juvenale
juvenale
сегодня в 21:19
кокос делает свое дело😱 ...лучше бы ты рептилоидам верил,результат был бы тот же
⚪🔴⚪
Горожане
Горожане
сегодня в 21:19
С юбилеем легенда!
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 21:19
Я доверяю Семаку и хочу чтобы он остался
Caniggia
Caniggia
сегодня в 21:17
И этот наркот уже под колпаком питерской ОПГ!
Беспределов
Беспределов
сегодня в 21:17
скоро этот беспредел закончится, ВВП все порешает!
мангo
мангo
сегодня в 21:15
ахахах ну пусть испробует на себе эту "вакцину" путинской дочки
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 21:15
Да, наркота не проходит бесследно ...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 21:09
Уже есть
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