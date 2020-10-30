Марадона: «Я доверяю Путину. Уверен, скоро будет вакцина от коронавируса»

Легенда мирового футбола поделился мнением о пандемии коронавируса.

Это худшее, что могло произойти с нами. Никогда не видел ничего подобного. По Латинской Америке ударило гораздо сильнее.

Надеюсь, все это скоро закончится. У многих сейчас тяжелый период, огромное количество людей осталось без работы.

Я доверяю [Владимиру] Путину. Уверен, что в кратчайшие сроки будет вакцина, потому что эту ситуацию уже невозможно терпеть.