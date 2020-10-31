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Европейская Суперлига стартует с сезона 2022/23

сегодня, 15:37

По данным Mundo Deportivo, европейская Суперлига планирует стартовать с сезона 2022/23.

Турнир будет состоять из 34 игр с плей-офф в стиле баскетбольной Евролиги.

У большинства клубов будет фиксированное место в Суперлиге, также будет присутствовать система повышения или понижения в классе.

Утверждается, что фиксированные места получат пять английских клубов, три итальянских, два немецких и два французских.

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Все комментарии
Faustello
Faustello ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 15:59
А откуда бабки у внутренних чемпов и ек???
Спонсоры и трансляции дадут деньги, к гадалке не ходи.
fczpkossidspb
fczpkossidspb
сегодня в 15:58
Зачем придумывать "велосипед"? Уже есть Лига Чемпионов! Не надо её обесценивать!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 15:58
А где Испания? Или все деньги решают.
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 15:57
для средних команд
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 15:55
Очень плохая идея.
shlomo
shlomo ответ Faustello (раскрыть)
сегодня в 15:54
Буквально несколько минут назад вышла статья ...https://www.soccer.ru/blogs/record/1212500/messi-lionel-ronaldu-krishtianu?utm_source=self&utm_medium=notifications&utm_campaign=main

Со всеми минусами согласен, да еще можно парочку добавить.....

А по поводу заработка клубов, как большой плюс, то я не вижу откуда будут браться это деньги?... а самое главное кто их будет давать?...на сколько знаю даже УЕФА не признает подобную Лигу....
112910415
112910415
сегодня в 15:53
скверная иджея
ВиталикManUtdRus
ВиталикManUtdRus
сегодня в 15:52
Прощай , Лига Чемпионов !
firewing
firewing
сегодня в 15:51
А ротация? Без неё - варка в собственном соку и медленная деградация.
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 15:50
Лига где будут играть только суперклубы, это смертный приговор для клубов второго эшелона... Это лишит их возможности прогрессировать и зарабатывать. Если эта лига реально будет создана, то футбол в том виде, который мы так любим просто умрет...
Faustello
Faustello ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 15:44
Почему?
Faustello
Faustello
сегодня в 15:43
А каталонский и испанские???
shlomo
shlomo
сегодня в 15:42
Так я и не понял зачем она нужно....проигрышный вариант
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