Европейская Суперлига стартует с сезона 2022/23

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сегодня, 15:37

По данным Mundo Deportivo, европейская Суперлига планирует стартовать с сезона 2022/23.

Турнир будет состоять из 34 игр с плей-офф в стиле баскетбольной Евролиги.

У большинства клубов будет фиксированное место в Суперлиге, также будет присутствовать система повышения или понижения в классе.

Утверждается, что фиксированные места получат пять английских клубов, три итальянских, два немецких и два французских.