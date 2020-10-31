Европейская Суперлига стартует с сезона 2022/23

По данным Mundo Deportivo, европейская Суперлига планирует стартовать с сезона 2022/23.
Турнир будет состоять из 34 игр с плей-офф в стиле баскетбольной Евролиги.
У большинства клубов будет фиксированное место в Суперлиге, также будет присутствовать система повышения или понижения в классе.
Утверждается, что фиксированные места получат пять английских клубов, три итальянских, два немецких и два французских.
Спонсоры и трансляции дадут деньги, к гадалке не ходи.
Спонсоры и трансляции дадут деньги, к гадалке не ходи.
Со всеми минусами согласен, да еще можно парочку добавить.....
А по поводу заработка клубов, как большой плюс, то я не вижу откуда будут браться это деньги?... а самое главное кто их будет давать?...на сколько знаю даже УЕФА не признает подобную Лигу....
Со всеми минусами согласен, да еще можно парочку добавить.....
А по поводу заработка клубов, как большой плюс, то я не вижу откуда будут браться это деньги?... а самое главное кто их будет давать?...на сколько знаю даже УЕФА не признает подобную Лигу....