Бартомеу: «„Барса“ приняла предложение сыграть в европейской Суперлиге»

«Барселона» готова принять участие в новом турнире, который планируют создать сильнейшие клубы Европы. Об этом на пресс-конференции сообщил президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу после объявления о своей отставке.
«Барселона» приняла предложение сыграть в европейской Суперлиге. Это гарантирует финансовое благополучие клуба в будущем.
А причем тут Барселона то?
А причем тут Барселона то?
Как после отставки забеспокоился о финансовом благополучии Барселоны в будущем...
Хоть снова переизбирай)
Как после отставки забеспокоился о финансовом благополучии Барселоны в будущем...
Хоть снова переизбирай)