Бартомеу: «„Барса“ приняла предложение сыграть в европейской Суперлиге»

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сегодня, 01:41

«Барселона» готова принять участие в новом турнире, который планируют создать сильнейшие клубы Европы. Об этом на пресс-конференции сообщил президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу после объявления о своей отставке.