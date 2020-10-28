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Бартомеу: «„Барса“ приняла предложение сыграть в европейской Суперлиге»

сегодня, 01:41

«Барселона» готова принять участие в новом турнире, который планируют создать сильнейшие клубы Европы. Об этом на пресс-конференции сообщил президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу после объявления о своей отставке.

«Барселона» приняла предложение сыграть в европейской Суперлиге. Это гарантирует финансовое благополучие клуба в будущем.

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ДСА
ДСА
сегодня в 02:38
Тут всё решают деньги.
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс
сегодня в 02:28
"который планируют создать сильнейшие клубы Европы"

А причем тут Барселона то?
Hypnoz
Hypnoz
сегодня в 02:06
Давно пора ! На играх с Мидтьюлландом или бомжами, денег не заработаешь.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:47
Только без тебя щас?
Шатаут
Шатаут
сегодня в 01:47
Идиот... Выйграй ЛЛ сначала... А вообще ты уже никто....
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 01:46
....«Барселона» приняла предложение сыграть в европейской Суперлиге. Это гарантирует финансовое благополучие клуба в будущем...

Как после отставки забеспокоился о финансовом благополучии Барселоны в будущем...
Хоть снова переизбирай)
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