Серию А могут доиграть в формате плей-офф

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сегодня, 12:05

Президент Серии А Паоло Даль Пино заявил, что чемпионат Италии может быть доигран в формате плей-офф, если количество заражённых коронавирусом футболистов резко возрастёт.

Я надеюсь, что мы сможем доиграть Серию А в формате чемпионата, который состоит из 38-и туров. Но могут вмешаться другие факторы, может потребоваться приостановка турнира. На собрании мы рассмотрим вариант с изменением формата Серии А.

Напомним, что несколько дней назад в молодёжном клубе «Наполи» выявили 6 случаев заражения коронавирусом.