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Серию А могут доиграть в формате плей-офф

сегодня, 12:05

Президент Серии А Паоло Даль Пино заявил, что чемпионат Италии может быть доигран в формате плей-офф, если количество заражённых коронавирусом футболистов резко возрастёт.

Я надеюсь, что мы сможем доиграть Серию А в формате чемпионата, который состоит из 38-и туров. Но могут вмешаться другие факторы, может потребоваться приостановка турнира. На собрании мы рассмотрим вариант с изменением формата Серии А.

Напомним, что несколько дней назад в молодёжном клубе «Наполи» выявили 6 случаев заражения коронавирусом.

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Все комментарии
juvenale
juvenale
сегодня в 12:48
что только не сделаешь чтобы Юве не взял чемпионство)))
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 12:34
Пока дойдут до плей-офф большая часть уже переболеет.
DXTK
DXTK
сегодня в 12:21, ред.
так отдайте старухе сразу очередной скудетто и закрывайте свою лавочку...........
Жека10
Жека10
сегодня в 12:13
как же достали с этим вирусом.Был и раньше этот грипп и ничего,а от рака умирает гораздо больше людей и где изоляция?Маразм да и только
Faustello
Faustello
сегодня в 12:10
Соберите ногомячистов всех команд в одном месте, пусть все переболеют 2 недели и играйте на здоровье потом спокойно хоть до усрачки!!!)))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 12:06
Пофиг,лишь бы доиграли
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