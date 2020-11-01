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«Барселона» рискует стать банкротом

01 ноября 2020, 11:49

Сообщается, что «Барселона» может объявить о банкротстве, если не решит вопрос с сокращением зарплат игроков команды.

Каталонскому клубу необходимо сократить зарплатную ведомость на 190 миллионов евро из-за финансовых проблем, которые возникли на фоне пандемии коронавируса. В настоящее время клуб ведет переговоры с игроками об уменьшении их зарплат на 30%. 5 ноября — крайний срок для решения этой проблемы.

Если не удастся договориться с футболистами, «Барса» не исключает вариант с объявлением себя банкротом.

Напомним, что «Барселона» выдала худший старт в чемпионате за последние 18 лет.

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Все комментарии
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
вчера в 21:19
все игроки должны играть бесплатно, ведь каждый из них мечтал быть в одной команде с Месси.а это дорогое удовольствие,большинство игроков ещё бы из своего кошелька щедро оплатили.
Homelander
Homelander ответ Ruslan3132 (раскрыть)
вчера в 19:28
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    вчера в 18:11
      Ruslan3132
      Ruslan3132 ответ Homelander (раскрыть)
      01 ноября в 23:52
        Homelander
        Homelander ответ Ruslan3132 (раскрыть)
        01 ноября в 21:54, ред.
          Ruslan3132
          Ruslan3132 ответ Homelander (раскрыть)
          01 ноября в 21:27
            Homelander
            Homelander ответ Мessi 10 (раскрыть)
            01 ноября в 20:43
            Переживём. его удержали ради фанатов всего мира.
            Homelander
            Homelander ответ Ruslan3132 (раскрыть)
            01 ноября в 20:42
              Мessi 10
              Мessi 10
              01 ноября в 20:40
              Бартомеу просто вредитель. Надо было позволить Месси уйти. Такого было желание самого Лео, и это было его законное право, учитывая, что он живая легенда клуба. Плюс можно было его продать за очень хорошие деньги в Сити. Заработали бы денег на трансфере и разгрузили бы зарплатную ведомость.
              112910415
              112910415
              01 ноября в 15:59
              а кому сейчас легко
              Van Vanovich
              Van Vanovich
              01 ноября в 15:56, ред.
              Российские приближенные грабители-олигархи могут запросто купить Барсу.)) И вернуть такого же мошенника Бартомеу обратно. ))
              Ruslan3132
              Ruslan3132
              01 ноября в 15:39
              ну и отлично )) мир футбол станет чище )) пусть играют в чемпионате каталонии как мечтали всегда )) увидим миграцию глоров..в МС наверно )) Так и быть, в случае банкротства Фати заберем себе, пригреем так сказать )))))
              Ozabot
              Ozabot
              01 ноября в 15:24
              Как можно иметь в составе самого дорогого игрока в мире и идти на банкротство? Неужто Месси настолько незаменим, что не могут его продать?
              VV V
              VV V
              01 ноября в 15:11
              Какой банкрот, любой арабский шейх мечтает купить Барселону за любые деньги.
              Bеликий Кня3ь
              Bеликий Кня3ь
              01 ноября в 14:05
              Ахаха), туда им и дорога.
              Leha-ha50
              Leha-ha50
              01 ноября в 13:19
              Это все временно. Месси явно на закате, как впрочем и Роналду. Доходы клубов будут падать. Появятся новые звезды. А личные контракты с рекламщиками еще долго будут приносить им хороший доход.
              Санчо Панса
              Санчо Панса
              01 ноября в 12:57
              Как то пофиг на барсуков! Доигрались в свои закулисные игры и рано или поздно кто-то из нас ждал подобной новости.
              Israel Kazakhstan
              Israel Kazakhstan ответ Leha-ha50 (раскрыть)
              01 ноября в 12:54, ред.
              На Месси клуб заработал миллиарды за счёТ рекламм и ТВ трансляций и т.д.
              То что БартоЛомеу эти бабки слил в карманы своих ....., и тем самым обогатив кое-кого и есчЁ кое-кого вина не Месси, за счёт крутых покупок и откатов агентам игроков не нужных клубу?
              А сколько бабла слил левым фирмам на непонятные цели?
              Или же в России не так же всЁ построено на трансферном рынке?

              Он не финансист Барселоны!
              Leha-ha50
              Leha-ha50 ответ RamonCSKA (раскрыть)
              01 ноября в 12:54
              Свято место пусто не бывает. Обе легенды находятся на конечной стадии своей карьеры. На их место придут другие. Рекламщики тоже футбол смотрят и платить деньги , причем большие, закатывающимся звездам не будут. Месси с игры почти не забивает, Роналду тоже сдает, возраст свое берет, так что скоро их обоих сместят с олимпа - определенно. Сами то они будут еще долго получать выгодные предложения от рекламы, а вот клубам придется искать новые лица для рекламы.
              Faustello
              Faustello
              01 ноября в 12:47
                Ангел неБесГрешен
                Ангел неБесГрешен
                01 ноября в 12:45
                Отпустили бы с миром Месси, не злили бы Гризманна. Глядишь, команда бы откликнулась на призыв подтянуть пояса.
                Люди внутри команды общаются и видят отношение к ним руководства. Желаю Барсе найти способ для исправления ситуации..
                Хотя будет трудно...
                Homelander
                Homelander
                01 ноября в 12:34
                месси шмесси, больше видать никто не играет.
                RamonCSKA
                RamonCSKA ответ Leha-ha50 (раскрыть)
                01 ноября в 12:31
                ну работа месси или роналду может столько стоить, они же не просто футболисты, а играющие легенды на которых клубы зарабатывают рекламой, мерчем, турне и тд
                ярко видно, как с уходом Рона с реала, упали продажи атрибутики и как выросли стоимости спонсорских контрактов, продажи атрибутики и стоимости билетов на матчи Юве
                Еноты за Арсенал
                Еноты за Арсенал
                01 ноября в 12:29
                Галактический инопланетянин завершит свою миссию по развалу "Барселоны" до конца.

                Сокращать он свою зарплату, разумеется, не будет - не для того последнюю копейку из офшоров и благотворительных матчей выжимал.

                А вот имущество клуба по дешевке на торгах по банкротству, думаю, он выкупит. Стадион можно под торговый комплекс переделать, кубки переплавить, там много драгметаллов, наверное) Месси все же бизнесмен.
                наблюдатель_13
                наблюдатель_13
                01 ноября в 12:22
                Меньше надо было на судей тратится... Да и мы все прекрасно знаем, из за кого они станут банкротом, из за той самой примадонны, которая всё время плачет что ей всё мало... Так что, либо пожилую пенальтистку на выход либо от судей отказаться, иначе не видеть нам феерверков как после 8:2.
                311
                311
                01 ноября в 12:19
                Гном выжал все соки из клуба и хотел свалить бесплатно!)
                mihaluch
                mihaluch
                01 ноября в 12:16
                Вперёд Месси уйдёт чем Барса обанкротится.
                sihafazatron
                sihafazatron
                01 ноября в 12:09
                если бы летом слили месси, щас бы наверно не было такой проблемы
                Leha-ha50
                Leha-ha50
                01 ноября в 12:06
                То , как сейчас выглядит Месси, он явно не тянет на свою заплату. Только одному ему можно раз в десять сократить. С голоду мужичок точно не умрет. Политика руководства явно завела команду в тупик . Соревнование с Роналду по зарплате , как мы видим, привело к очень печальным последствиям. Реал то вовремя спохватился и избавился от данной проблемы, а вот руководство Барселоны этого не сделало. Каждый год Месси предлагали продлить контракт на улучшенных условиях, тем самым загнав себя в угол. Космические зарплаты просто непонятны. Пора вводить потолок зарплат. Ведь не может любая работа столько стоить, тем более работа футболиста. Надеюсь , что Барселона найдет выход из этой ситуации.
                Всем здоровья.
                А чемпион то не настоящий
                А чемпион то не настоящий
                01 ноября в 11:58
                В Сегунду дорожка!!!
                Кончилась лофа!!
                ахахаххаха


                «Барселона» рискует стать банкротом

                Надеемся!
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