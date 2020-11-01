«Барселона» рискует стать банкротом

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01 ноября 2020, 11:49

Сообщается, что «Барселона» может объявить о банкротстве, если не решит вопрос с сокращением зарплат игроков команды.

Каталонскому клубу необходимо сократить зарплатную ведомость на 190 миллионов евро из-за финансовых проблем, которые возникли на фоне пандемии коронавируса. В настоящее время клуб ведет переговоры с игроками об уменьшении их зарплат на 30%. 5 ноября — крайний срок для решения этой проблемы.

Если не удастся договориться с футболистами, «Барса» не исключает вариант с объявлением себя банкротом.

Напомним, что «Барселона» выдала худший старт в чемпионате за последние 18 лет.