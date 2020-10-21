«Таков уровень российского футбола». Развенчиваем любимый миф-оправдание в еврокубках

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сегодня, 19:10

«Соккер.ру» рад, что немцы помогают цифрами показать разницу, которую искусственно завышают.

«Лимит, как климат — хотелось бы лучше». Лаконичная форма афоризма генерального директора «Зенита» Медведева применима к выступлениям в еврокубках — хотелось бы лучше. «Таков уж уровень, ничего не поделать», — слышим больше десяти лет.

Хорошо, допустим, что Семак, Карпин, Колосков, Мутко, Адвокат и многие другие, правы. Получается, уровень футбола тех стран, чьи представители обыгрывают клубы РПЛ в Европе, выше. Логика такая: они опережают по возможностям, поэтому побеждают.

Так оценим теорию по немецким стандартам. В еврокубках играют в основном самые богатые клубы лиг, часто с самыми ценными составами. Возьмем для примера «Зенит» и «Краснодар», уже сыграли в первом туре Лиги чемпионов.

Оценочная стоимость состава «Ренна» — 240 млн евро, «Краснодара» — 116. Ничья на выезде, особенно с учетом количества потерь, является достойным результатом против перспективных французов. У них один Камавинга оценивается в 50 млн евро.

Но это Франция, а в паре «Зенита» и «Брюгге» история уже другая. Рыночная стоимость состава бельгийцев – 144 млн евро, «Зенита» — 180 млн евро. И это с учетом, что за Малкома, что оценивается в тридцать, заплатили на десять больше.

Азмуна немцы оценивают лишь в 20, хотя найти покупателя за 25 этим летом могли за три минуты. В любом случае перевес на стороне российского клуба. Также обязательно оцените символическую сборную самых дорогих игроков по позициям в РПЛ :

Здесь только Жиго не в еврокубках, но сразу шесть человек из «Зенита». Конечно, «Лацио» и «Боруссия» Д богаче по составу, чем чемпион РПЛ . Так и должно быть. Но достаточно стабильных побед над теми, кто уступает по финансовым ресурсам, чтобы выходить в плей-офф ЛЕ .

А теперь гляньте на самых дорогих футболистов чемпионата Бельгии по позициям. «Брюгге» — их «Зенит», тоже шесть представителей. Но одновременно там всего один игрок за 20 млн евро, хватит на половину контракта Малкома:

У РПЛ 11 самых дорогих игроков суммарно оцениваются в 190 млн евро, в Бельгии, где якобы выше уровень, хотя в таблице ассоциаций УЕФА идут следом – 118 млн евро. А еще у чемпионата, где «Брюгге» не замечал соперников в прошлом сезоне (29 туров, 1 поражение), нет такого резерва, как у РПЛ .

Кроме 11 самых дорогих, в России играют Максименко, Шунин и Акинфеев. В защите есть Джикия, Ракицкий, Уремович, Караваев, Айртон, Петров, Дивеев – все по цене от 5 до 9 млн евро. Баринов, Антон Миранчук, Зобнин, Вильена, Норманн, Кабелла, Бакаев, Крал и Дриусси пойдут в основу сборной самых дорогих в Бельгии.

Количество перспективных ребят зашкаливает – Обляков, Шиманьски, Чалов, Кварацхелия, Гаич, Вандерсон, Ларссон и Понсе. Зе Луиш обошелся «Порту» и «Локомотиву» в хорошие деньги. И еще не говорим о тех, кто по возрасту не может стоить 20 млн евро, но с огромным опытом, вроде Жиркова, Нобоа и Еременко.

В Бельгии таких ветеранов не удержать – там зарплаты в футболе ниже, а в России – легко. И в Австрии похожая история. Сегодня у «Локомотива» матч против их чемпиона «Зальцбурга», а завтра ЦСКА встретит «Вольфсберг» — третий призер прошлого сезона, который пока на 9-м месте из двенадцати. И вот их топ-11:

Суммарная стоимость – 93 млн евро, а у команды РПЛ – 190. Разница в два раза. Отсылка к уровню возможна после матчей против «Баварии», «Атлетико», «Челси», «Севильи», «Лацио» и «Боруссии» Д, но для фиксации отрыва топ-5. Но не поражения от грандов хоронят, крест на перспективах в еврокубках ставили после матчей в лучшем случае с португальцами.

В ЛЧ и ЛЕ надо уметь играть. Нужно внимание к мелочам, крайнее уважение соперников, изучение чужой тактики, умение быть не неожиданными. Если бы дело было строго в уровне и классе, то «Бавария» не жила бы восемь лет без финала ЛЧ , а «Манчестер Сити» — всю свою новейшую историю. А клубам РПЛ достаточно программы минимум – выхода в плей-офф ЛЕ , чтобы подарить еврокубковую весну.

Весну с шансами забраться в полуфинал, как сделал «Шахтер». В итоге все может завершиться жестко – влетели 5:0 «Интеру», но «Зенит» и «Спартак» фанаты за полуфинал ЛЕ будут на руках носить, независимо от счета. Ругают за осечки с теми, с кем можно сыграть на победу. И сборные самых дорогих игроков из чемпионатов Австрии и Бельгии доказывают порочность любимого аргумента.

У российских клубов точно есть потенциал, чтобы победить каждого соперника-середняка, не говоря об аутсайдерах. И параллель сработает, если сравнивать оппонентов других клубов РПЛ за последние годы. Рыночная стоимость составов отражает возможности, а самые дорогие футболисты показывают диапазон цен в лиге.

Дальше класс игроков влияет на перспективы команды. И у «Зенита», и у «Локомотива», и у «Краснодара», и у ЦСКА достаточно футболистов, с которыми можно воевать против середняков в Европе. Вроде «Брюгге», «Зальцбурга», ПАОКа, «Вольфсберга» и «Динамо» Загреб. И таких побед хватит, чтобы еврокубковый сезон получился успешным.

Только если не сражаться и оправдываться, то результат знаете наперед – бельгийские и украинские клубы через пару лет отбросят РПЛ на 9-е место в рейтинге УЕФА . А там и голландцы с турками помечтают о большем. Нельзя было терять шестую строчку и право на три путевки в ЛЧ . Но также рано раскисать после неудачного старта нового европейского сезона. Возьмите состав ЦСКА – 138 млн евро, и «Вольфсберга» — 13.7 млн евро.

Разница в десять раз, о каком уровне речь? Даже «Динамо» Загреб оценивают в 74 млн евро, «армейцы» перспективнее. Независимая немецкая оценка по одной и той же системе показывает, что в плей-офф Лиги Европы можно ждать всех представителей РПЛ . Ни о каких четвертых местах нельзя думать, ведь впереди реформа еврокубков. Надо учиться переигрывать ребят из Бельгии, Австрии, Нидерландов и Турции.

Ведь не исключено, что именно с ними клубы РПЛ в будущем будут делить победу в Лиге Конференций. УЕФА сократит премиальные в ЛЧ , но подарит клубам из ассоциаций ниже топ-5 возможность завоевать новый еврокубок. Попасть в его плей-офф можно даже с третьего места в группе Лиги Европы. Так что не стоит приписывать бельгийцам, австрийцам, чехам или туркам уровень, которого якобы нет в РПЛ , надо их побеждать.