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ВТБ увеличит бюджет «Динамо» на 800 млн рублей

сегодня, 14:18

Первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Юрий Соловьев на форуме «ВТБ капитала» «Россия зовет!» заявил, что организация увеличит бюджет московского футбольного клуба «Динамо» в следующем сезоне на 800 млн рублей.

Со стороны группы бюджет будет увеличен на 800 млн рублей, это возможно в рамках фейр-плей, потому что в прошлом году мы закончили сезон относительно неплохо, исходя из старта. Мы все задачи прошлого года на сезон выполнили. Команда попала в еврокубки, «молодежка» выиграла чемпионат России. С этой точки зрения мы программу выполнили для команд.

В настоящее время группа ВТБ в год выделяет ФК «Динамо» порядка 1,8 млрд руб.

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Все комментарии
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 15:38
О-о!!! Масть попреть,у мусоров!!! Пир во время чумы!!!
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 15:35
Главное что бы впрок пошло.
NEADEKVAT
NEADEKVAT ответ Gelious (раскрыть)
сегодня в 15:29
Регионы хлопали когда гэбуха отжимала Крым итд. Так устроена Россия. Отрицает но работает на израильтян.
Legend 6
Legend 6
сегодня в 15:23, ред.
Каждый уважающий себя Динамовец теперь должен поддержать свой клуб и ВТБ, а именно взят кредит под 16 процентов годовых.
баск
баск
сегодня в 15:20
    Big krendel
    Big krendel
    сегодня в 15:08
    Государственный бюджет выдержит Динамо.
    Храневец
    Храневец
    сегодня в 15:08
    матка боска откуда такая роскошь???????
    youtomee
    youtomee ответ ЧиП (раскрыть)
    сегодня в 15:07
    Конечно, теперь поставлена задача играть с грузинами как минимум в ничью
    За адекватность
    За адекватность
    сегодня в 15:00
    Это же просто прекрасно. С лихвой хватит купить весь состав "Локомотиви" из славного города Тбилиси, вместе с тренерами, массажистами и поварами, и еще обмыть это дело останется. "Пилите Шура, пилите. Они золотые."
    Байкал-38.
    Байкал-38. ответ nikot (раскрыть)
    сегодня в 14:59
    А ещё лучше Федуну не в Спартак деньги вкладывать, а зарплату на Лукойле подымать, а то только сокращает. Почему ты об этом молчишь?
    У Динамо бюджет 1,8 млрд руб. добавят 800 млн рублей станет 2,6 млрд руб.
    У Спартака бюджет 8,6 млрд. руб. это в несколько раз больше чем у Динамо, а ты говоришь надо сотрудникам БТБ повышать, а на Динамо не давать.
    В чужом глазу соломину видеть, в своём — бревна не замечать. Вот ваш принцип.
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 14:57
    дело конечно хорошее но вот в этом ли счастье)))))))))))))
    Caniggia
    Caniggia
    сегодня в 14:51
    Особенно Динамо блеснуло в еврокубках! Надо бы ещё лярдик накинуть.
    sv_1969
    sv_1969
    сегодня в 14:50
    Поможет ли это)))
    КЭТиК
    КЭТиК
    сегодня в 14:49
    Такой футбол нам не нужен.
    Gelious
    Gelious
    сегодня в 14:48
    Ну вот и как регионам бороться с этим?
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 14:47
    В период коронавируса все потеряли в финансах кроме банков они даже заработали больше чем до короны.
    ЧиП
    ЧиП
    сегодня в 14:40
    🤨 И что? Заиграет лучше?!
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 14:37
    Спецально в рублях пишут,чтоб много казалось!😉
    ermak6848
    ermak6848
    сегодня в 14:36
    Давно пора нашим " ментам - сорам" "засветиться" в Европе
    Чего я им и Желаю!!!
    Footbolista
    Footbolista ответ Zenit_84 (раскрыть)
    сегодня в 14:34
    Еще бы)...на "случайных" колебаниях курсов валют за последние полгода банки заработали миллиарды руб....
    Bom Bom
    Bom Bom
    сегодня в 14:29
    Единственный из наших евробойцов, кто не разочаровал на этой неделе
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 14:28, ред.
    "Мы все задачи прошлого года на сезон выполнили. Команда попала в еврокубки."...))))

    Жаль господин Соловьёв не сказал по какому каналу он смотрит матчи Динамо в еврокубках..
    nikot
    nikot
    сегодня в 14:28
    Лучше бы работягам,кто под ВТБ работает зарплату подняли,а то только сокращают!
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    сегодня в 14:26
    Российские налогоплательщики в восторге, что государственный банк ВТБ направит 800 миллионов рублей на развитие зарубежных вилл менеджеров "Динамо" и покупку новых спорткаров для футболистов.
    Zenit_84
    Zenit_84
    сегодня в 14:23
    Появились лишние деньги у ВТБ
    офигенный
    офигенный
    сегодня в 14:20
    офигеть сколько зарядили
    Faustello
    Faustello
    сегодня в 14:19
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