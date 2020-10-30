ВТБ увеличит бюджет «Динамо» на 800 млн рублей

Первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Юрий Соловьев на форуме «ВТБ капитала» «Россия зовет!» заявил, что организация увеличит бюджет московского футбольного клуба «Динамо» в следующем сезоне на 800 млн рублей.

Со стороны группы бюджет будет увеличен на 800 млн рублей, это возможно в рамках фейр-плей, потому что в прошлом году мы закончили сезон относительно неплохо, исходя из старта. Мы все задачи прошлого года на сезон выполнили. Команда попала в еврокубки, «молодежка» выиграла чемпионат России. С этой точки зрения мы программу выполнили для команд.