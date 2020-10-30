ВТБ увеличит бюджет «Динамо» на 800 млн рублей

Первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Юрий Соловьев на форуме «ВТБ капитала» «Россия зовет!» заявил, что организация увеличит бюджет московского футбольного клуба «Динамо» в следующем сезоне на 800 млн рублей.
Со стороны группы бюджет будет увеличен на 800 млн рублей, это возможно в рамках фейр-плей, потому что в прошлом году мы закончили сезон относительно неплохо, исходя из старта. Мы все задачи прошлого года на сезон выполнили. Команда попала в еврокубки, «молодежка» выиграла чемпионат России. С этой точки зрения мы программу выполнили для команд.
В настоящее время группа ВТБ в год выделяет ФК «Динамо» порядка 1,8 млрд руб.
Одного заурядного игрока в Европе можно будет купить..
А то некоторые тут прям слюнями подавились..)))
Одного заурядного игрока в Европе можно будет купить..
А то некоторые тут прям слюнями подавились..)))
У Динамо бюджет 1,8 млрд руб. добавят 800 млн рублей станет 2,6 млрд руб.
У Спартака бюджет 8,6 млрд. руб. это в несколько раз больше чем у Динамо, а ты говоришь надо сотрудникам БТБ повышать, а на Динамо не давать.
В чужом глазу соломину видеть, в своём — бревна не замечать. Вот ваш принцип.
У Динамо бюджет 1,8 млрд руб. добавят 800 млн рублей станет 2,6 млрд руб.
У Спартака бюджет 8,6 млрд. руб. это в несколько раз больше чем у Динамо, а ты говоришь надо сотрудникам БТБ повышать, а на Динамо не давать.
В чужом глазу соломину видеть, в своём — бревна не замечать. Вот ваш принцип.
Чего я им и Желаю!!!
Чего я им и Желаю!!!
Жаль господин Соловьёв не сказал по какому каналу он смотрит матчи Динамо в еврокубках..
Жаль господин Соловьёв не сказал по какому каналу он смотрит матчи Динамо в еврокубках..