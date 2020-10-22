Гинер: «Бюджет ЦСКА чуть больше 70 млн евро»

Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал о бюджете московского клуба.

Два года назад я говорил, что бюджет ЦСКА 65 млн евро в год? Вырос ли он сейчас? Чуть-чуть подрос. До 70 с чем-то миллионов. Хотя мне проще говорить в рублях. Сейчас бюджет клуба — пять-пять с половиной миллиардов рублей. У нас появилась возможность тратить деньги, которые мы зарабатываем, не на проценты, а на клуб. Поэтому бюджет чуть-чуть увеличился.