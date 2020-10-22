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Гинер: «Бюджет ЦСКА чуть больше 70 млн евро»

сегодня, 19:20

Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал о бюджете московского клуба.

Два года назад я говорил, что бюджет ЦСКА 65 млн евро в год? Вырос ли он сейчас? Чуть-чуть подрос. До 70 с чем-то миллионов. Хотя мне проще говорить в рублях. Сейчас бюджет клуба — пять-пять с половиной миллиардов рублей. У нас появилась возможность тратить деньги, которые мы зарабатываем, не на проценты, а на клуб. Поэтому бюджет чуть-чуть увеличился.

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протон1
протон1 ответ gwynb1eidd (раскрыть)
сегодня в 20:24, ред.
у влашича. 3 лямав))))))))))))))))в год в евро... ну или 2, 5.... да влашичу зенит в год предлогал 4,5 лямов евро в год. но он отказал зениту
ЗА БЮГГЕ.БОРУССИЮ Д.ЛАЦИО
ЗА БЮГГЕ.БОРУССИЮ Д.ЛАЦИО
сегодня в 20:23, ред.
У зенита в 10 раз почти больше,а второму составу Брюгге ладу не дали.
VV V
VV V
сегодня в 20:19
А вот Зениту 70 лямов ойро вряд ли хватит и на месяц !
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 20:17
Явно перерасходывают средства.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 20:02
Выступит успешно ЦСКА в ЛЕ и бюджет существенно подрастёт. Удачи ЦСКА.
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ протон1 (раскрыть)
сегодня в 20:00
Так состав один пацаны, ЗП только у Акинфеева большая, у Влашича я думаю не больше 1-.1.5 миллиона евро... Это не Зенит и Локомотив с ЗП в 4-5 миллиона в год...
протон1
протон1
сегодня в 19:58
очень маловато. может он лукавит?
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 19:53
Маловато конечно но прорвёмся.
pomor45
pomor45
сегодня в 19:53
До 70 с чем-то миллионов. Хотя мне проще говорить в рублях.
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А в попугаях-то я гораздо длиннее.
Армейская душа
Армейская душа ответ Сп62 (раскрыть)
сегодня в 19:42
    Союзник противников
    Союзник противников
    сегодня в 19:40
    Плюс пару вагонов калиброванной гуманитарной картопли из Белоруссии.Нормально,Витюше больше и не надо.
    Сп62
    Сп62
    сегодня в 19:38
    70 с чем то. А это с чем то ещё 50. Как по-русски с гаком.
    SHMEL
    SHMEL
    сегодня в 19:37
    Много это или мало?
    По меркам зенита копейки...
    По меркам условного Тамбова целое состояние.
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    сегодня в 19:33
    Хороший бюджет. У Ростова более чем в 2 раза меньше. Уверен что ЦСКА будут биться за чемпионство
    Cat01
    Cat01
    сегодня в 19:30
    Надо добавить!!!
    Пьемонтский Князь
    Пьемонтский Князь
    сегодня в 19:22
      Дмитрий Климович 3
      Дмитрий Климович 3
      сегодня в 19:20
      Это очень мало для рпл
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