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Шюррле: «Не жалею, что завершил карьеру в 29 лет»

01 ноября 2020, 15:34

Бывший нападающий «Спартака», «Челси» и «Боруссии» Дортмунд Андре Шюррле не жалеет о том, что завершил карьеру футболиста в 29 лет.

Если бы у меня было хотя бы малейшее сомнение в своём решении, я бы не завершил карьеру. Я очень благодарен футболу за всё, что он мне дал. У меня просто появилось ощущение, что сейчас для меня есть вещи поважнее [футбола] — семья, другая жизнь.

Когда я ещё играл в футбол, мне иногда казалось, что я мог бы остаться в том или ином клубе подольше. Но сегодня я знаю, что я выбрал свой путь. Я очень доволен тем, что случилось в моей карьере, и не жалею ни о чём.

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ЮЗИК
ЮЗИК
01 ноября в 19:54
Дело то хозяйское
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
01 ноября в 19:00
просто Шурле заряженный на 5 лет))
VV V
VV V
01 ноября в 18:59
Шюррле просто понял, что после Спартака, ему светит только Кайрат или Памир Душанбе....
Faustello
Faustello ответ Footbolista (раскрыть)
01 ноября в 16:31, ред.
Как ты так можешь говорить??? Зареме нравился, ты же жене когда покупаешь ништяки не говоришь выброшенные деньги, а воспринимаешь это как инвестиции в... Ну ты понимаешь))
Footbolista
Footbolista ответ Faustello (раскрыть)
01 ноября в 16:14
Выброшенные деньги...
Zimmer
Zimmer
01 ноября в 16:02
Если посчитал нужным, что надо завершать карьеру футболиста, то всё правильно сделал.
Leha-ha50
Leha-ha50
01 ноября в 16:02
В принципе правильное решение. Видно понял, что прежним уже не стать, в топ клубы не зовут, а прозябать в нижних эшелонах не захотел.
Faustello
Faustello
01 ноября в 15:57
Легенда Спартака, мог бы ещё играть и играть, мы тебя всей страной любили!!!)))
Я на стреме
Я на стреме
01 ноября в 15:53, ред.
"я был свидетелем на свадьбе у Гётце, заставлял ругаться матом и рыдать Месси в финале, я был в Спартаке. в свои 29 я выгляжу на 50"
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
01 ноября в 15:43
Рано ушёл,жаль!
VAN ARM
VAN ARM
01 ноября в 15:36
это было верное решение))
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