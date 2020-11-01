Шюррле: «Не жалею, что завершил карьеру в 29 лет»

Бывший нападающий «Спартака», «Челси» и «Боруссии» Дортмунд не жалеет о том, что завершил карьеру футболиста в 29 лет.

Если бы у меня было хотя бы малейшее сомнение в своём решении, я бы не завершил карьеру. Я очень благодарен футболу за всё, что он мне дал. У меня просто появилось ощущение, что сейчас для меня есть вещи поважнее [футбола] — семья, другая жизнь.

Когда я ещё играл в футбол, мне иногда казалось, что я мог бы остаться в том или ином клубе подольше. Но сегодня я знаю, что я выбрал свой путь. Я очень доволен тем, что случилось в моей карьере, и не жалею ни о чём.