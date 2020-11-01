Бруну Фернандеш: «Вместе с Погба мы можем многого добиться в МЮ»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» считает, что у него выйдет отличный дуэт с .

Всегда приятно играть в одной команде с Погба, потому что я могу многому у него научиться, а он может многому научиться у меня. Вместе мы можем многого добиться.

У нас хорошие отношения на поле и за его пределами. Мы оба говорим на итальянском, поэтому большую часть времени мы общаемся именно на этом языке.

Он забавный парень, всегда хочет пошутить. Я знаю Поля по выступлениям в Италии [Фернандеш играл за «Удинезе», когда Погба выступал за «Ювентус»], но теперь у меня есть шанс сыграть в одной команде с победителем чемпионата мира.