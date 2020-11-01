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Бруну Фернандеш: «Вместе с Погба мы можем многого добиться в МЮ»

01 ноября 2020, 13:06

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш считает, что у него выйдет отличный дуэт с Полем Погба.

Всегда приятно играть в одной команде с Погба, потому что я могу многому у него научиться, а он может многому научиться у меня. Вместе мы можем многого добиться.

У нас хорошие отношения на поле и за его пределами. Мы оба говорим на итальянском, поэтому большую часть времени мы общаемся именно на этом языке.

Он забавный парень, всегда хочет пошутить. Я знаю Поля по выступлениям в Италии [Фернандеш играл за «Удинезе», когда Погба выступал за «Ювентус»], но теперь у меня есть шанс сыграть в одной команде с победителем чемпионата мира.

Ранее Бруну Фернандеш заявил, что хочет выигрывать трофеи в составе «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
Генадий Павлович
Генадий Павлович
вчера в 13:17
видимо уже понял, что с остальными ловить нечего в этом клубе...
заDOOMчивый
заDOOMчивый
01 ноября в 23:16
хорошие и весёлые ребята, Бруно пробивает пенальти, Погба тренирует ДДГ отбивать их.Добьёт Погба МЮ до ЧШ.
firewing
firewing
01 ноября в 17:41
Ферги-то уже не тренирует...
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
01 ноября в 15:59
Будет отличный дуэт
St David
St David
01 ноября в 13:31
В этом и состоит крассота современного цивилизованного мира, что в нем прекрасный португальский игрок может выказать свое уважение великолепному темнокожему игроку из Франции, с которым он общается на итальянском языке, играя за топ английский клуб под руководством тренера из Дании.
КЭТиК
КЭТиК
01 ноября в 13:17
Погба нацелен на уход.
cska vperiod
cska vperiod
01 ноября в 13:11
Избавляться надо от негра не поцюйму почему не продали ещё три года назад.
Брулин
Брулин
01 ноября в 13:06, ред.
Надо продавать Погба и чем раньше тем лучше
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