Мальдини: «Нашей целью является выход в Лигу чемпионов»

Директор «Милана» поделился мнением о возможной гонке за Скудетто в нынешнем сезоне.

Это испытание на зрелость, последовательность, которую мы уже продемонстрировали за последние шесть месяцев.

Мы всегда знали, что у наших игроков есть все необходимые навыки. Нам просто нужно было время, чтобы хорошая работающая команда стала более опытной.

Я всегда говорю ребятам, чтобы они не ограничивали себя, были амбициозными. Мне нравится, что мы окрепли, нашей целью является выход в Лигу чемпионов.