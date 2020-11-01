Мальдини: «Нашей целью является выход в Лигу чемпионов»

Директор «Милана» Паоло Мальдини поделился мнением о возможной гонке за Скудетто в нынешнем сезоне.
Это испытание на зрелость, последовательность, которую мы уже продемонстрировали за последние шесть месяцев.
Мы всегда знали, что у наших игроков есть все необходимые навыки. Нам просто нужно было время, чтобы хорошая работающая команда стала более опытной.
Я всегда говорю ребятам, чтобы они не ограничивали себя, были амбициозными. Мне нравится, что мы окрепли, нашей целью является выход в Лигу чемпионов.
Для Италии возвращение сильного Милана - плюс в европейском плане, у страны с Апеннинского полуострова хорошо идут дела на евроарене в последние годы, но результаты и рейтинг ещё значительно можно улучшать. Это плохо для соперников Милана, что он стал весьма силён, но для итальянского футбола это является плюсом, и Милан может стать одним из сильнейших мечей Италии в этом десятилетии.
Для Италии возвращение сильного Милана - плюс в европейском плане, у страны с Апеннинского полуострова хорошо идут дела на евроарене в последние годы, но результаты и рейтинг ещё значительно можно улучшать. Это плохо для соперников Милана, что он стал весьма силён, но для итальянского футбола это является плюсом, и Милан может стать одним из сильнейших мечей Италии в этом десятилетии.