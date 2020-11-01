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Мальдини: «Нашей целью является выход в Лигу чемпионов»

01 ноября 2020, 15:03

Директор «Милана» Паоло Мальдини поделился мнением о возможной гонке за Скудетто в нынешнем сезоне.

Это испытание на зрелость, последовательность, которую мы уже продемонстрировали за последние шесть месяцев.

Мы всегда знали, что у наших игроков есть все необходимые навыки. Нам просто нужно было время, чтобы хорошая работающая команда стала более опытной.

Я всегда говорю ребятам, чтобы они не ограничивали себя, были амбициозными. Мне нравится, что мы окрепли, нашей целью является выход в Лигу чемпионов.

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Все комментарии
RUPRICHT
RUPRICHT
01 ноября в 22:01
ЖЕЛАНИЕ ХОРОШЕЕ НО ГЛАВНОЕ ЗАКРЕПИТЬСЯ И ОСТАТЬСЯ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ!!!!ЕЩЕ ДО ФИНАЛА ЕЩЕ 32 игры!!!???
David Young
David Young
01 ноября в 16:40
Милан наконец-то стал достаточно сильным, чтобы стать, как в былые великие времена, реальным претендентом на Скудетто. Само собой, его Милан может и не взять, но то, что россонери войдут как минимум в четвёрку по итогам сезона - у меня нет сомнений.

Для Италии возвращение сильного Милана - плюс в европейском плане, у страны с Апеннинского полуострова хорошо идут дела на евроарене в последние годы, но результаты и рейтинг ещё значительно можно улучшать. Это плохо для соперников Милана, что он стал весьма силён, но для итальянского футбола это является плюсом, и Милан может стать одним из сильнейших мечей Италии в этом десятилетии.
КЭТиК
КЭТиК
01 ноября в 15:21
Задача поставлена абсолютно правильно.
alex074
alex074
01 ноября в 15:12
У такого клуба, как Милан, других целей и не должно быть...Милан второй клуб по количеству выигранных Кубков Чемпионов.
drug01
drug01
01 ноября в 15:10
Цель поставлена желаем удачи
sv_1969
sv_1969
01 ноября в 15:09
Хорошая цель
ФорвардЪ
ФорвардЪ
01 ноября в 15:05
Успеха в выполнение цели.
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