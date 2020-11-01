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Хуан Оливер: «Месси хотел запугать арбитра, его нужно было удалить»

01 ноября 2020, 15:20
АлавесЛоготип футбольный клуб Алавес (Витория-Гастейс)1 : 1Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Бывший арбитр Хуан Андухар Оливер считает, что нападающего «Барселоны» Лионеля Месси должны были удалить в матче 8-го тура испанской Ла Лиги против «Алавеса» (1:1). Звёздный форвард ударил мяч в сторону арбитра, когда главный рефери матча назначил пенальти в ворота каталонского клуба. За это действие Месси получил жёлтую карточку.

Он должен был быть удалён, даже если мяч не попал в арбитра. Этим действием он хотел запугать рефери, это заслуживает прямой красной.

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Все комментарии
Шатаут
Шатаут
01 ноября в 23:30
Оливер, ты объелся оливье... Новый год еще нескоро, а ты уже пьян...
Шишанутый
Шишанутый
01 ноября в 22:43
Гному все сходит с рук.
VERSTECK
VERSTECK ответ NGYRZ (раскрыть)
01 ноября в 20:45
    Homelander
    Homelander
    01 ноября в 19:41
    на Мессе сфолили примерно 99 раз за прошлый матч, судью надо было ликвидировать.
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    01 ноября в 17:42
    Это ему удалось.
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    01 ноября в 17:31
    Месси - дешевка.
    Леха Малышев
    Леха Малышев
    01 ноября в 16:54
    “ Звёздный форвард ударил мяч в сторону арбитра, когда главный рефери матча назначил пенальти в ворота каталонского клуба” - это когда там назначили пенальти?!
    BarSlona
    BarSlona
    01 ноября в 16:11, ред.
    Фаны ныряющего лгбтшника , рассуждают , что нужно делать в футболе, прикольно . Когда нужны будут коментарии про водное поло, прыжки в воду, специалисты по рыбам и млекопитающим , или прыжки в ширину , а также география африки , конкретно про Марокко , мы вас спросим
    NGYRZ
    NGYRZ
    01 ноября в 15:41
    Согласен с Оливером.

    Месси уже совсем берега попутал. - истерит, на арбитров кидается, скоро кусаться начнет по примеру своего товарища.
    ilyafrom
    ilyafrom
    01 ноября в 15:39
    Он просто психанул, когда арбитр с ним не согласился, и ударил по мячу. Не думаю что в арбитра целился, просто мяч подвернулся
    cska vperiod
    cska vperiod
    01 ноября в 15:32
    Гнома вообще надо дисквалифицировать причём надолго.
    dimagas2
    dimagas2
    01 ноября в 15:24
    Месся на стока страшный что в Мадриде им уже детей пугают)))
    Илья85
    Илья85
    01 ноября в 15:24
    Прочитав заголовок ,подумал ,что Месси ему сказал " я тебя запомнил .тебе хана,теперь ходи и оглядывайся "))
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