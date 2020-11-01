Хуан Оливер: «Месси хотел запугать арбитра, его нужно было удалить»

Бывший арбитр Хуан Андухар Оливер считает, что нападающего «Барселоны» Лионеля Месси должны были удалить в матче 8-го тура испанской Ла Лиги против «Алавеса» (1:1). Звёздный форвард ударил мяч в сторону арбитра, когда главный рефери матча назначил пенальти в ворота каталонского клуба. За это действие Месси получил жёлтую карточку.
Он должен был быть удалён, даже если мяч не попал в арбитра. Этим действием он хотел запугать рефери, это заслуживает прямой красной.
Месси уже совсем берега попутал. - истерит, на арбитров кидается, скоро кусаться начнет по примеру своего товарища.
Месси уже совсем берега попутал. - истерит, на арбитров кидается, скоро кусаться начнет по примеру своего товарища.