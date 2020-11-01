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А. Карраско: «Адама Траоре был самым маленьким в молодёжке „Барселоны“»

01 ноября 2020, 13:31

Бывший тренер молодёжной команды «Барселоны» Андрес Карраско рассказал о периоде выступлений полузащитника «Вулверхэмптона» Адамы Траоре за каталонский клуб. Испанец является воспитанником «сине-гранатовых».

Когда Адама вёл мяч один в один, защитники не могли противостоять ему. Он создавал панику в обороне.

В «Барселоне» было много 11-летних мальчиков, которые производили впечатление, что они на три или четыре года старше. Но Адама был не таким. Он был очень маленьким — одним из самых маленьких в команде.

Когда мы защищались при угловом, мы ставили его на край штрафной, чтобы воспользоваться подбором. С его скоростью мы сразу выбегали в контратаку. Он забил много мячей на контратаках.

Когда он был маленьким мальчиком, против него играли настолько жёстко и грязно, что я даже не видел таких отборов во взрослом футболе. Его очень сильно били по ногам, но он вставал и продолжал играть, будто ничего не произошло.

Английский футбол просто создан для него, и, очевидно, он заставил замолчать всех, кто сомневался в нём.

Ранее сообщалось, что «Барселона» может вернуть Адаму Траоре.

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Groove000
Groove000
01 ноября в 13:38
Раньше его очень сильно били по ногам, а теперь он сам, кого захочешь, отметелит)
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