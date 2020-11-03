Каштру: «У 3 из 10 заражённых игроков „Шахтёра“ были осложнения»

Главный тренер «Шахтёра» в преддверии матча с «Боруссией» М в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов высказался о нынешней ситуации с коронавирусом.

Возможно, к сожалению, люди ещё не до конца уважают этот вирус, пандемию, которая происходит. Когда смотришь на 10 наших игроков, которые были инфицированы, и у троих из них имели место осложнения с лёгкими, у ещё одного – проблемы с сердцем… Начинаешь задумываться. Тогда понимаешь, что именно происходит в этом мире. Нужно понимать, что вирус рядом и он может настигнуть каждого. Никто не знает, какими могут быть последствия у каждого из нас.

Ребятам 20 или 20 с лишним лет – никто никогда не думал, что такое может произойти. И тогда я действительно понял настоящую опасность, которая перед нами. Несмотря на всё, что произошло в мире до сегодняшнего дня, люди, к сожалению, до сих пор не поняли, насколько это может быть страшно. Странно, что я вижу полные автобусы в городе. Странно, что я вижу людей, которые не носят масок. Странно, что я вижу людей, посещающих публичные места, которые просто забиты. Всё это – очень странно. Стадионы – без болельщиков. Люди на самом деле сделали очень и очень мало, чтобы сейчас, уже с полной безопасностью, вернуться на стадионы, заполнить их. Странно всё, что сейчас происходит, и футбол странный.