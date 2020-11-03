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Каштру: «У 3 из 10 заражённых игроков „Шахтёра“ были осложнения»

вчера, 06:01
ШахтёрЛоготип футбольный клуб Шахтёр (Донецк)0 : 6Логотип футбольный клуб Боруссия (Менхенгладбах)БоруссияМатч завершен

Главный тренер «Шахтёра» Луиш Каштру в преддверии матча с «Боруссией» М в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов высказался о нынешней ситуации с коронавирусом.

Возможно, к сожалению, люди ещё не до конца уважают этот вирус, пандемию, которая происходит. Когда смотришь на 10 наших игроков, которые были инфицированы, и у троих из них имели место осложнения с лёгкими, у ещё одного – проблемы с сердцем… Начинаешь задумываться. Тогда понимаешь, что именно происходит в этом мире. Нужно понимать, что вирус рядом и он может настигнуть каждого. Никто не знает, какими могут быть последствия у каждого из нас.

Ребятам 20 или 20 с лишним лет – никто никогда не думал, что такое может произойти. И тогда я действительно понял настоящую опасность, которая перед нами. Несмотря на всё, что произошло в мире до сегодняшнего дня, люди, к сожалению, до сих пор не поняли, насколько это может быть страшно. Странно, что я вижу полные автобусы в городе. Странно, что я вижу людей, которые не носят масок. Странно, что я вижу людей, посещающих публичные места, которые просто забиты. Всё это – очень странно. Стадионы – без болельщиков. Люди на самом деле сделали очень и очень мало, чтобы сейчас, уже с полной безопасностью, вернуться на стадионы, заполнить их. Странно всё, что сейчас происходит, и футбол странный.

Каштру также высказал мнение и о сопернике своей команды.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
вчера в 06:27
Пока мы в неведенье что это такое.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 06:17
К этому вирусу действительно нужно относиться с уважением.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 06:14
Главное что все хорошо закончилось
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 06:07
На результатах это не сказалось.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 06:06
Хорошо что только так а не со смертельным исходом
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