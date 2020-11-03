Почеттино: «Всегда готов вернуться в футбол. Это моя страсть»

Экс-наставник «Тоттенхэма» признался, что соскучился по тренерской работе.

Я всегда готов вернуться в футбол. Я люблю эту игру. Это моя страсть — не работа.

Поход на тренировочную площадку, подготовка к матчу, спортивная борьба не вызывают стресс.

Я с нетерпением жду возможности снова быть причастным к этой игре. Я люблю футбол. Это нелегко. Мы вовлечены в эту игру, мы работаем, но это не то же самое, что ежедневная работа, которую ты разделяешь со своими игроками, штабом и клубом. Этого не хватает.