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Почеттино: «Всегда готов вернуться в футбол. Это моя страсть»

вчера, 04:31

Экс-наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино признался, что соскучился по тренерской работе.

Я всегда готов вернуться в футбол. Я люблю эту игру. Это моя страсть — не работа.

Поход на тренировочную площадку, подготовка к матчу, спортивная борьба не вызывают стресс.

Я с нетерпением жду возможности снова быть причастным к этой игре. Я люблю футбол. Это нелегко. Мы вовлечены в эту игру, мы работаем, но это не то же самое, что ежедневная работа, которую ты разделяешь со своими игроками, штабом и клубом. Этого не хватает.

Недавно появился слух о том, что Почеттино может возглавить «Зенит».

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Все комментарии
ДСА
ДСА
вчера в 07:19
Зенит заманит его деньгами.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 07:12
Пожалуйста, можно в зенит.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 07:03
Семак сегодня будет рвать и метать...
Gahi
Gahi
вчера в 06:59
Последним местом работы 48-летнего Почеттино был клуб Тоттенхем в котором за пять лет он поставил игру команды и был призёром и в шаги, чтобы выиграть чемпионат АПЛ. Ему удалось в 2019 году в первые в истории клуба вывести Тоттенхем в финал Лиги Чемпионов против Ливерпуля, но и в этом матче удача отвернулась от его команды. Но, как обычно, бывает в тренерской судьбе если результаты не устраивают хозяев то приходится расставаться, так в ноябре 2019 году Почеттино стал свободным тренером. Последнее время усиленно ходили слухи, что Реал интересуется им и даже руководство вело с ним предварительные разговоры. Но Зинедин Зидан выиграл Эль Класико у Барселоны на Кап Ноу и тем самым дал понять что его рано списывать. У Зенита пошли дела не так хорошо в последних играх как хотелось, и тут же появились слухи, что клуб может, возглавит Почеттино. Учесть тренера токова, что постоянно нужно показывать результат если его нет то обычно расстаются с наставником. Почеттино уже год без работы которая для него больше чем работа хобби всей жизни и то что он без неё, чувствуется по разговору. Может за этот год у него появилась много новых идей, которые помогут Маурисио Почеттино выиграть трофей со своей будущей командой. Удачи
sv_1969
sv_1969
вчера в 05:11
Страсть с хорошей оплатой
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
вчера в 04:42
видать с Зенита позвонили.
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